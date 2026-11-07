طارق الشناوي كيشكر "طالع نازل" ومنى زكي: واش المسلسل يستاهل كل هاد المدح؟

ترفيه

الناقد الفني المعروف طارق الشناوي خرج بتصريحات واضحة كيعبر فيها على إعجابو الشديد بمسلسل "طالع نازل". الشناوي عبر كذلك على إعجابو بأداء الممثلة منى زكي فهاد العمل.

الشناوي ركز بزاف على طريقة الانتقام اللي كيقدمها المسلسل، وقال بلي هاد الطريقة ماشي هي اللي ولفنا نشوفوها فالمسلسلات والدراما التقليدية.

وبخصوص المخرج هاني خليفة، الشناوي شاف بلي عندو قدرة واضحة باش يستخرج أحسن ما عند الممثلين.

إذن، من بعد هاد الشهادة القوية من واحد بحال طارق الشناوي، واش نتوما اللي مازال ما شفتو "طالع نازل" غادي تعطيو ليه فرصة؟ ولا خاصنا ضروري نشوفوه باش نفهمو هاد الإعجاب كامل؟