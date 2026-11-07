عبدالله السدحان يرفض 'المخملية' بسبب ريحة الشاورما!

ترفيه

الفنان عبدالله السدحان علّق بطريقة ساخرة على الروينة اللي ناضت بخصوص افتتاح فرع جديد لمطعم 'بيت الشاورما' في حي حطين الراقي شمال الرياض. الصراحة هو عارف منين يتسلل للقلوب بالضحك.

السدحان قال بالضحك أنه كان ناوي يبيع الفيلا ديالو اللي عندو فظهرة البديعة باش يشري وحدة فحي حطين ويولي من 'الطبقة المخملية'. أه، ودائماً كان كيحلم يكون من 'علية القوم' ويشيرو ليه بالصبع، بحال ما كنقولو فالمغرب 'يُشار له بالبنان'.

ولكن فاش سمع أن 'بيت الشاورما' غادي يتحل تما، ألغى الفكرة دقة وحدة! تخايلو معايا! قال بلي 'لا ثم لا!' وسول سؤال كيقتل بالضحك: 'وشمن فايدة نكون مخملي وريح الشاورما حذايا؟'

وعنده الحق الصراحة، شكون غادي يبغي يكون من أعيان القوم وتبقى ريحة الثومة ديال الشاورما لاصقة فيه؟ راه الطبقة المخملية عندها عطورها الخاصة، ماشي ريحة الساندويتشات! واش بصح ريحة الشاورما قادرة تخرب أحلام الطبقة الراقية لهاد الدرجة؟ شنو بان ليكم نتوما؟