مهرجان مراكش للفيلم: شنو خاص تعرف قبل ما تمشي!

ترفيه

المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته الثالثة والعشرين جايب لينا 76 فيلم من 39 دولة، مقسمين على بزاف ديال الأقسام باش كل واحد يلقى شنو يعجبه. كاين 10 أفلام غيتعرضو لأول مرة عالميا، و12 فيلم منهم استفادو من برنامج "ورشات الأطلس" اللي كيدعم المواهب السينمائية. وزيد عليها، 11 فيلم كيمثلو بلدانهم في جوائز الأوسكار. يعني، ماشي غير أفلام وصافي، كاين الإبداع والجودة!

المسابقة الرسمية: الجيل الجديد على السجادة الحمراء

المسابقة الرسمية هاد العام كتحتافل بالمواهب الصاعدة، وفيها 14 فيلم طويل، هادو إما أول أو ثاني عمل للمخرجين ديالهم. كلهم كيتنافسو على النجمة الذهبية للمهرجان، واللجنة اللي غتمنحها غتكون برئاسة الممثلة العالمية ماريون كوتيار. هاد الأفلام كتعكس رؤى مختلفة ديال الجيل الجديد حول العالم اللي عايشين فيه.

من هاد الأفلام، واحد كيتناول جبر الضرر بعد الإبادة الجماعية ف رواندا، وواحد كينقل معاناة الناس وسط الحرب، وواحد كيحكي على أم كاميرونية كتحاول تحافظ على صلتها بولادها اللي مشاو لأوروبا. وكاين فيلم عن حلم لاجئ شاب باغ يولي موسيقي، وآخر كيدخلنا لقلب الأزمة الاقتصادية اللبنانية بواحد عملية سرقة بنك عامرة بالتوتر.

المخرجات حاضرين بقوة في هاد القسم، وأفلامهم كيتناولو التحولات العميقة اللي كتعيشها الشخصيات النسائية، وكاين أفلام كتهضر على مرحلة المراهقة.

ثلاثة ديال الأفلام في المسابقة غيتعرضو لأول مرة عالميا، منهم الفيلم المغربي "القبلان" لياسين ماركو ماروكو اللي كينقلنا بين صحراء الستينات وإيطاليا ديال الثلاثينات. وكاين "أمواج الصمت" للمخرج الإيراني النرويجي فرزاد سامسامي اللي تصور فالمغرب وشارك فيه الممثل المغربي أمين الناجي، كيحكي على مأساة غرق المهاجرين. وأخيرا "في ظلال القاهرة" لراني وسالم مصالحة.

العروض الاحتفالية: نجوم عالميين وأفلام ما تفوتكش

المهرجان غيتفتح بفيلم "منى البداية"، واحد الكوميديا ديال المخرج جيسي آيزنبرغ، اللي كتشخص فيه جوليان مور دور ربة بيت عادية كتلقى الشغف ديالها فالمسرح. هاد القسم "العروض الاحتفالية" جايب لينا بزاف ديال الأفلام اللي كلشي كيتسناها هاد العام.

كاين جوج أفلام غيتعرضو لأول مرة عالميا: واحد مستوحى من حياة المصورة المغربية ليلى العلوي، والتاني غيجمع أحمد حلمي وهند صبري لأول مرة. جون تورتورو حتى هو غيكون حاضر باش يقدم فيلمو، وفيلم مغربي غيمثل المغرب فجوائز الأوسكار، كيحكي على صمود العاملات الموسميات ف إسبانيا. وكاين حتى فيلم كيهضر على صعود سام ألتمان ديال OpenAI، كيمثلو أندرو كارفيلد.

آفاق والقارة الحادية عشرة: سينما متنوعة من كل بلاصة

قسم "آفاق" فيه 21 فيلم كيبينو لينا الحيوية ديال السينما العالمية، ومنهم أعمال ربحو جوائز كبيرة فمهرجانات كان والبندقية. وغنشوفو فيه أعمال جديدة لمخرجين معروفين بحال ريوسوكي هاماغوتشي وكريستيان مونجيو. هاد القسم كيحتافل حتى بالسينما العربية، بفيلم التشويق النفسي "خروج آمن" للمصري محمد حماد، و"المحطة" لسارة إسحاق اللي كيقدم رؤية نسوية، و"المواطن أسامة" لأحمد حسونة اللي هو وثائقي مؤثر على غزة. و"ورود مراكش" اللي تصور فالمغرب وكتجمع فاني أردان ونسرين الراضي.

وقسم القارة الحادية عشرة كيقدم 13 فيلم كيكتشفو لينا آفاق سينما حرة ومبتكرة، ومنهم أفلام روائية ووثائقية. هاد القسم كيحتافل بتنوع أساليب الكتابة السينمائية، من أعمال معاصرة لأفلام كلاسيكية مرممة.

بانوراما السينما المغربية والجمهور الناشئ: لمسة محلية ولكل الأعمار

السينما المغربية عندها بلاصتها الخاصة بـ"بانوراما السينما المغربية" اللي فيها ستة أفلام، منهم "باردي" لتالا حديد اللي كيفتتح هاد البرنامج. كاين حتى ثلاثة أفلام غيتعرضو لأول مرة عالميا، بحال "كاڭول" لمحمد مفتكر. يعني المهرجان فيه 11 فيلم مغربي في الأقسام المختلفة، وزيد عليها ثلاثة أفلام تصورو فالمغرب. وبالنسبة للصغار والعائلات، كاين قسم "الجمهور الناشئ والأسرة" اللي فيه 11 عرض موجه للأطفال واليافعين، بحال فيلم التحريك "فتاة في السحاب" اللي كيقدمو جمال دبوز.

بصراحة، المهرجان هاد العام جايب لينا ما نشعلو به الشاشة. واش بديتي كتدون الأفلام اللي غتفرج فيهم؟