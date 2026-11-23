ترفيه

الممثلة المغربية أمل الأطرش ما بقاتش ساكتة على غياب عدد من الفنانين المغاربة من الشاشة، ووضعت المسؤولية كاملة على عاتق المنتجين والمخرجين، وحتى المسؤولين على القطاع التلفزيوني.

الأطرش كتقول بلي فكرة أن الممثل هو لي يمشي يطرق بيبان شركات الإنتاج ويقلب على الأدوار، هي فكرة غالطة وكتضرب فالاحترافية ديال المجال الفني. وأي فنان عنده سميتو وخدمته باينة، خاص هوما لي يعيطوا ليه ماشي هو لي يجري موراهم. كتشوف بلي هادشي كيخلي الباب محلول للعشوائية فالتسيير ديال فرص الشغل.

وكتشوف بلي السؤال على أسباب غيابها على الأعمال الفنية خاصو يتوجه للمسؤولين على الإنتاج والتلفزيون، ماشي ليها وحدها. يعني ماشي غير هي لي غايبة، واللوم خاص يولي لجهة أخرى.

الممثلة أمل الأطرش عبرات على اعتزازها بالمشاركة في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وكتقول بلي هي محطة عالمية كتمكن الفنانين باش يشوفو ويتعلموا من أعمال سينمائية عالمية. وهاد الدورة بالضبط، الأطرش جات باش تشوف فيلم "القبلان" لي مشارك فالمسابقة الرسمية، وساهمت فيه بتصميم الملابس فالجزء المغربي ديال الفيلم. فرحانة بزاف بالعودة لأجواء المهرجان، حتى وإيلا كانت هاد المرة من وراء الكاميرا، كجزء من الطاقم الفني.

وبالنسبة للكليكات لي كيتسمع عليهم الوسط الفني، أمل الأطرش نفت معرفتها بهاد الظاهرة أو انتمائها لأي مجموعة. أكدات بلي ارتباطها الحقيقي هو فنها والكتابة ديالها والجمهور ديالها لي كتشوفو فالحياة اليومية وكتواصل معاه ديما.

وختامات، أمل الأطرش شرحات علاش كتفضل تخدم على خاطرها وتصبر على شي دور لي كيشبه للمسار الفني ديالها، عوض أنها تبقى تبان وصافي غير باش تحافظ على الحضور. وكتقول بلي كتفضل الغياب ثلاث ولا أربع سنين إيلا كان هادشي غايخليها ترجع بعمل فالمستوى، على أنها تشارك ديما فأعمال ما كتزيد والو لتجربتها الفنية. بصراحة، كلام موزون وواضح، ماشي أي حاجة دوز وخلاص.

نتوما شنو بان ليكم فكلامها؟ واش كتوافقوها الرأي ولا لا؟