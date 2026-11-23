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كاع اللي كيتسناو رمضان 2027، وجدو راسكم: الفنانة درة والفنان كريم فهمي غادي يتجمعو لينا لأول مرة في بطولة مشتركة في مسلسل سميتو "اعتراف"! هاد الثنائية الجديدة بصراحة، باينة غاتكون ضربة معلم وتزيد ضجة في خريطة المسلسلات ديال العام الجاي.

درة، الفنانة التونسية اللي ديما كتبهرنا، انضمت لهاد العمل الدرامي الكبير. كريم فهمي هو اللي كيكتب المسلسل وكيجسد حتى واحد من أدواره الرئيسية. والمخرج محمد الخبيري هو اللي كيتولى الإخراج، والإنتاج ديال تامر مرسي. معاهوم حتى بيومي فؤاد ومحمود ياسين جونيور،

المسلسل "اعتراف" كينتمي للدراما الاجتماعية اللي كتعجب الجمهور. ومن المقرر عرضو في رمضان 2027 عبر القنوات التلفزيونية وواحد من المنصات الإلكترونية. التحضيرات راه غاديين على قدم وساق، وكنتسناو يتكشفو لينا تفاصيل أكثر على القصة والشخصيات اللي غادي يتجسدو.

ومازال ما كملاتش الخدمة ديال درة! راه عندها حتى مسلسل آخر سميتو "قلب شمس" المنتظر عرضو خلال الفترة المقبلة. ومشاركين فيه كبار الفنانين بحال يسرا، إنجي المقدم، محمود قابيل، سوسن بدر، وإدوارد. وحتى نجوم بحال إلهام شاهين غادي يكونو ضيوف شرف. يعني درة داخلة سوق راسها هاد العام.

وإيلا رجعنا لرمضان اللي فات ديال 2026، درة كانت حاضرة بقوة! شفناها في مسلسل "علي كلاي" مع أحمد العوضي فين جسدات دور مرتو اللي تفارقات معاه. وعاد كانت عندها مشاركة أخرى في "إثبات نسب". يعني من 2026 لـ2027، درة ما كتوقفش من الأعمال الكبيرة. ياك أ درة، ما كتعيايش؟