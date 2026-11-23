ترفيه

الفنان ميدو عادل غيكون جزء من مسلسل "سلطان الديب" اللي فيه البطولة للنجم أحمد العوضي. هاد العمل الضخم مبرمج يتحط في رمضان 2027، وهادشي كيشعل المنافسة ديال الماراثون الرمضاني من دابا.

"سلطان الديب" عمل درامي تشويقي. كتدور الأحداث على "سلطان"، شاب كيرث على باه فلوس ونفوذ وعِداوات بالكومير. كيلقا راسو محاصر وسط صراعات شخصية وحروب مع بزاف ديال الناس. وزيد عليها ملي كيوقع في الغرام مع بنت سميتها "ذهب"، هنا الأمور كتعقد كتر، وكيدخل في تحديات جديدة كتجمع بين الصراعات اللي ورثها وعلاقتو العاطفية، وهادشي كولشي كيتطور مع الأحداث المثيرة.

طبعا، ما غيكونش غير العوضي وميدو، المسلسل غيشوف مشاركة ديال كوكبة من النجوم الكبار بحال رانيا يوسف، خالد محمود، محمود عبد المغني، يارا السكري، دعاء حكم، هدى الإتربي، أحمد عزمي، محمد علي رزق، معتز هشام، أحمد فهيم، محمد عادل وتامر الجيار. السيناريو من توقيع محمود حمدان، والإخراج كيتكلف بيه محمد عبد السلام.

ميدو عادل كان آخر حضور ليه في رمضان لي فات (رمضان 2026) في مسلسل "أولاد الراعي" لي حقق وقتها مشاهدات مرتفعة. هاد المسلسل كان كيحكي على ثلاثة ديال الخوت، موسى وراغب ونديم، لي بداو من الزيرو وبناو إمبراطورية تجارية كبيرة، وكلشي وسط صراعات حادة على السلطة والنفوذ والولاء.

في "أولاد الراعي" شاركو نجوم بزاف منهم ماجد المصري، أحمد عيد، خالد الصاوي، إيهاب فهمي، نرمين الفقي، إيمان يوسف، إيناس كامل، عصام فارس، محمد عز، ساندي مراد، فادية عبد الغني، أمل بشوشة ونوليا مصطفى. القصة كانت لريمون مقار، والسيناريو والحوار كانو من أعمال محمود شكري، خالد شكري، طه زغلول، وطه بباوي.

مع هاد التشكيلة القوية لـ"سلطان الديب"، واش غيقدر ميدو عادل يكرر النجاح ديالو ويحكم بلاصتو في قلوب الجمهور مرة أخرى؟ كنظن الجواب عند رمضان 2027.