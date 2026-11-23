ترفيه

أغنية «الزين أتگيت» للفنان زكرياء الغافولي، ما دازتش هكاك وصافي في السجل الفني المغربي. بالعكس، كانت محطة مهمة خلات كولشي يتأمل ويتساءل، حيت دارت اهتمام كبير وقدرات تجذب جمهور كبير تجاوز الحدود الجغرافية واللغوية ديال الأغنية الأمازيغية السوسية.

من نهار تطلقات الأغنية، شدات بلاصتها مزيان في التداول الرقمي الوطني، ورجعات لينا سؤال قديم ولكن ديما جديد: واش الأغنية السوسية عندها مشكل في الانتشار ديالها؟ ولا خاص غير نزيدو نستثمرو في الإنتاج، التواصل والترويج؟

من سوس للوطن: كيفاش وصلت الأغنية؟

«الزين أتگيت» عندها أهمية خاصة حيت كانت تجربة غنائية جديدة في المسيرة ديال زكرياء الغافولي. هاد المرة، اختار يغني عمل كامل باللغة الأمازيغية السوسية، وهاد التحول الفني فتح ليه باب جديد باش يتواصل مع الجمهور ويعبر بطريقة مختلفة.

الفيديو كليب تصوّر في منطقة تيوت الجبلية، واللي عطات جمال بصري كيحضر الجمال ديال سوس وخصوصيتها الثقافية. شاركو فيه فنانين أمازيغ، في مشاهد استعراضية وراقصة جمعات بين الموسيقى والفرجة. كلمات الأغنية كتبها حامد تغولة، والتلحين والتوزيع الموسيقي كان من يد رضوان علال، أما الإخراج ديال الفيديو كليب فكان لكريم جبران.

على المستوى الموسيقي، الأغنية جمعات بين الإيقاعات السوسية والروح العصرية، وهادشي خلاها تقدر توصل لأذواق مختلفة، بلا ما تفرط في المرجعية اللغوية والثقافية ديالها.

شروط النجاح: ماشي غير الصوت

بزاف ديال المقالات اللي تكتبات على الأغنية ركزات غير على موهبة الفنان والإيقاع، ولكن بصراحة، نساو بلي النجاح الفني ماشي غير بالموهبة بوحدها. خاصو منظومة كاملة ديال الإنتاج، التدبير، التسويق، التواصل الإعلامي، وضروري تكون الهوية اللغوية والمجالية حاضرة.

هاد النقطة مهمة بزاف خصوصا للأغنية الأمازيغية اللي عندها تاريخ غني بالكلمة، اللحن والأداء، ولكن بزاف من أعمالها بقات محصورة في دوائر قليلة، رغم القيمة الفنية والإبداعية الكبيرة ديالها. اليوم، الانتشار ما بقاش كيتعلق غير بجودة الأغنية، ولا بالصريقة باش كتقدم، والصورة اللي كترافقها، ولا بقدرة الفنان باش يبني علاقة مستمرة مع الجمهور، ويستغل المنصات الرقمية، ويطور الحضور الإعلامي ديالو وروح الهوية.

ولكن، ما يمكنش نقولو بلي النجاح كيتحدد غير بالتسويق بوحدو. خاص نشوفو لعناصر أخرى بحال جاذبية اللحن، قوة الأداء، وضوح الهوية الفنية والمجال ديالها، ومدى الانسجام بين الصورة ومضمون العمل، وزيد عليها توقيت الإصدار والطريقة باش الأغنية كتفاعل مع المستمع.

لغة توصل ماشي تعزل

اللي كيثير الانتباه في تجربة «الزين أتگيت» ماشي غير أنها تصدرات التداول الرقمي، بل قدراتها تخلي الأغنية الأمازيغية والسوسية موضوع للنقاش في المشهد الفني المغربي الكبير. الأمازيغية ماشي مجرد لغة كنغنيو بيها وصافي، هي فضاء ثقافي كيحمل الذاكرة والهوية الجماعية، وأنماط التعبير، والإيقاعات، والصور الجمالية اللي جزء أساسي من الهوية المغربية المتنوعة.

النجاح ديال عمل غنائي بالأمازيغية السوسية قدام جمهور واسع كيطرح سؤال ثقافي كيتجاوز المنافسة الفنية: كيفاش ممكن نحولو هاد الاهتمام الظرفي لفرصة حقيقية باش نزيدو من حضور الأغنية الأمازيغية في الإعلام الوطني، وفي المهرجانات، وفي الإنتاج الموسيقي، وفي المنصات الرقمية؟

الرهان ما خصوش يكون على أغنية وحدة ولا فنان واحد، خاصنا نبنيو مسار متكامل يخلي الفنانين والفرق الموسيقية الأمازيغية توصل لجمهور أوسع، مع الحفاظ على الخصوصية والتنوع ديال التجارب ديالهم.

تجربة «الزين أتگيت» أكدات لينا بلي الأغنية السوسية عندها إمكانيات فنية وثقافية تقدر تجاوز الحدود المحلية، وأن الجمهور المغربي ماشي بالضرورة كيسد بابو قدام التعبيرات الموسيقية اللي ماشي بلغتو، بشرط توفر عناصر الجاذبية والتقديم الجيد.

لكن الأهم من الاحتفال بالنجاح هو نحولوه لسؤال على مستقبل الأغنية الأمازيغية: واش غاتبقى رهن المبادرات الفردية والنجاحات الموسمية، ولا غادي تلقى طريقها لصناعة موسيقية منظمة أكثر، كتضمن للفنانين شروط الاستمرارية والانتشار؟