ترفيه

ليلة ماشي عادية، كلها نشاط وفرحة، كانت فالعرس ديال فريدة عاطف عوض، بنت الممثلة الكبيرة رانيا فريد شوقي. واللي زاد فالبهجة ديال هاد الحفل هو النجم مصطفى قمر، اللي أحيا السهرة ودار حالة.

مصطفى قمر قدم باقة من أشهر أغانيه اللي أشعلت أجواء الفرح، وتفاعل معاه الحضور والفنانين اللي شاركوه الغناء والرقص. هو براسو وصف هاد العرس بـ "مظاهرة حب" لـ رانيا فريد شوقي، وهادشي كيبين بلي العلاقَة اللي بيناتهم ماشي غير زمالة فالخدمة، ولكن صداقة قوية دامت لسنوات.

الفرحة كانت باينة على وجه مصطفى قمر طيلة الحفل، وشارك رانيا فريد شوقي الفرحة الكبيرة ديال زواج بنتها. بصراحة، هادشي كيبين المعنى الحقيقي ديال الصداقة، الوقوف مع الأحباب فالمناسبات الزوينة، وخاصة ملي تكون العلاقة مبنية على الود والاحترام.

وحضر العرس بزاف ديال النجوم اللي حضرو الحفل. منهم ليلى علوي، الهام شاهين، جميلة عوض، صابرين، ناهد السباعي، أحمد سعد، حماده هلال، محمد جمعة، نرمين الفقي، أشرف زكي وروجينا، نهال عنبر وخالد سليم وإيناس عز الدين وغيرهم بزاف. كلشي كان حاضر باش يتقاسم لحظات الفرح هادي.

واش من عرس هادا! صراحة، ماشي كولشي كيكون عندو حفل زفاف بهذه الأجواء وهاد الصداقات الحقيقية. واقيلا خاصنا كاملين شي مصطفى قمر ينوضها ففرحنا، ياك؟