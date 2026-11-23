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أغنية "فين كانوا" لديستانكت دخلات بلاصة قوية في "هوت 100" ديال بيلبورد عربية، احتلات المركز 37 لأول مرة. هاد الشي جا مع طلوع ديستانكت لـ "100 فنان" في المركز العاشر، بعد ما كان فالمركز 12 الأسبوع اللي فات.

الأغنية كانت خرجت نهار 6 نوفمبر 2026، وجابها ديستانكت باللهجة المغربية ولكن بستايل مختلف تماما. بعيدًا على الإيقاعات الراقصة اللي معروف بيها، قرر يورينا جانب شخصي وإنساني أكثر من التجربة الفنية ديالو. وبصراحة، هاد الخطوة كانت ضرورية باش نشوفو شي حاجة جديدة ومغايرة.

كلمات "فين كانوا" كترجع بينا للبدايات الصعيبة ديال ديستانكت، فاش كان عندو فلوس قليلة، وكاع التضحيات اللي دار باش يوصل للحلم ديالو. حتى دعاء الواليدة كان حاضر في هادوك الأيام. ودابا، كيسول على الناس اللي بانوا ليه من ورا النجاح، وهوما كانو غايبين فاش ما كانش كيملك والو.

الأغنية كتدوي حتى على الوحدة والشك فالعلاقات، وكتكشف لينا الوجه الآخر ديال الشهرة، اللي بعيد على الأضواء والنجاح اللي كنشوفوه. ديستانكت اختار يورينا مشاعر الضعف والألم عوض ما يخبيهم، وهاد الشجاعة هي اللي عجباتنا بزاف.

ديستانكت تعاون في كتابة الكلمات مع إلياس المنصوري ومبارك نوالي. أما التلحين، فشارك فيه ياسين علوي مدغري، وجواو لويس ليما بينتو، ولينارد فينك. الكليب ديال الأغنية خرجاتو يد ريك لوورسي، وتولى توم مونتيبان وشانيا فاليس الإنتاج ديالها.

في نفس الوقت اللي دخلات فيه "فين كانوا" لـ "هوت 100"، أغنية "يما" ديالو بقا ليها بلاصتها في العشرة الأوائل، واخا هبطات من السابع للثامن. "تعال" حتى هي تراجعات من 51 لـ 64. وفي قائمة "أعلى 50 ليفانتين"، "يما" هبطات من الأول للثاني، و"تعال" من 11 لـ 16، و"كتكوتة" من 25 لـ 32.

واش هاد الستايل الجديد ديال ديستانكت هو اللي غادي يدخل بيه العالمية ولا عندو مفاجآت أخرى؟