شيرين أحمد وشريهان: قصة حب فنية من أول لقاء فـ"إنستغرام"!

ترفيه

كلنا كنبغيو نشوفو نجومنا المفضلين مجموعين، ولكن ملي كيكون اللقاء الأول بين فنانين كبار، الأحاسيس كتوصل للسموات! هادشي لي وقع ملي السوبرانو شيرين أحمد نشرات صور دافية جمعاتها بالنجمة شريهان وبنتها تالية القرآن عبر حسابها فـ"إنستغرام". ماشي غير صور وصافي، شيرين مرفقات المنشور بواحد التعليق لي كيبين عمق العلاقة لي حسات بيها مع شريهان واخا تلاقاو لأول مرة.

شيرين عبرات عن سعادتها بهذا اللقاء المنتظر، خصوصا أنها سبق ليها كانت قريبة باش تلاقاها فافتتاح المتحف المصري الكبير، ولكن الفرصة ما جاتش. دابا ملي تلاقاو، شيرين مقداتش تخبي إحساسها بالامتنان وقالت ليها: "عزيزتي شريهان،... دابا جات الفرصة أخيرا باش نكونو مجموعين، وقدرت نشكرك شخصيا على أنك شكلتيني كفنانة، الوقت ما فاتنيش". كيبان أن شريهان كانت ولاتزال مصدر إلهام كبير لشيرين، وهذا اعتراف مباشر بالفضل ديالها.

الكلام ديال شيرين ما وقفش عند الشكر والتقدير، بل تعداه لوصف عمق العلاقة لي تكونات بيناتهم فمدة قصيرة، لدرجة أنها حسات بأنها كتعرف شريهان من زمان، وشكراتها على حبها وسخائها وثقتها ودعمها لي ما كيساليش، وعلى أن وجودها وقوتها كانو مصدر نور للجميع.

الرسالة ديال شيرين ما نساتش حتى تالية القرآن، بنت شريهان، لي وجهت ليها كلام خاص كيبين إيمانها بموهبتها ومستقبلها الفني. شيرين شكرات طموح تالية وشغفها وعزيمتها، وتمنات ليها نجاحات كبيرة فالسنين لي جايين. ووصاتها أنها كتشوف فيها بزاف منها هي شخصيا، وأنها متحمسة تشوفها كتحقق أحلامها وكتمشي لبعيد بموهبتها وإصرارها. باينة هاد البنت عندها مستقبل زاهر.

على ذكر شيرين أحمد، راه هي سوبرانو ومغنية مصرية أمريكية، وكان عندها ظهور مفاجئ فافتتاح مهرجان الجونة السينمائي فالدورة التاسعة ديالو، وغنات "حلوة يا بلدي" لي كانت أول مرة كتغني بالعربية. يا سلام على هادشي، الفنانة كتقدر الفنانة، ومن قلبها!

واش حتى نتوما كتحسو بالحب والتقدير فهاد العلاقة الفنية الجميلة؟