ترفيه

مع النجاح لي راجع بيه فضل شاكر للحفلات الغنائية، ولاداوات ديالو مع النجوم مكيتقاداوش. ومن بينهم يارا لي طلعت معاه فالخشبة لثالث مرة فجولته الغنائية. بين الذكريات الفنية والتفاهم الكبير لي بيناتهم، يارا كشفت لـ ET بالعربي بلي دارو أحاديث على ديو غنائي جديد، ووضحات شنو لي معطل المشروع فهاد المدة.

يارا عبرات على فرحتها بمشاركتها فضل شاكر فالنجاحات ديالو، وبتجديد لقاء الجمهور بيه. وقالت بالحرف: "أكيد محظوظة فعلاً أني عم شاركه بنجاحاته الكبيرة". وهاد المرة هي الثالثة لي كيتلاقاو فيها فالخشبة منين بدات الجولة ديالو، وسبق ليها تشارك معاه الغنا فالحفل ديالو فالأردن.

بخصوص احتمال تشوفوها فشي حفلات جايين لفضل شاكر، يارا قالت بلي الفكرة مطروحة. وذكرات حديث دار بيناتهم فالخشبة، معبرة بلي هادشي كيشرفها تغني معاه كضيفة شرف. وبلي الفنان فضل كيحترمها وكيبغي فنها، وكيتفاهمو بزاف من الناحية الفنية. وقالت بلي "إن شاء الله رح يكون في حفلات أكيد سوا بتجمعنا".

أما بخصوص الديو الجديد، يارا كشفت بلي كانت أحاديث كثيرة على هاد المشروع. ولكن المشكل هو الارتباط ديال فضل شاكر بعدد من الحفلات هاد المدة، وهادشي هو لي مأخر جلستهم باش يتفاوضو على التفاصيل. وقالت بلي إن شاء الله منين تهدى الأمور شوية غادي يجلسو ويتفقو.

بعيدًا على التعاون مع فضل شاكر، يارا كتحضر لعدد من المشاريع الغنائية فهاد الفترة، منها أغنية لبنانية وألبوم خليجي، ومفاجآت فنية أخرى. على ما يبدو، الديو مع فضل شاكر غيكون غير نقطة من بحر المشاريع ديالها.

واش الديو الجديد غيكون بحال الأغنية القديمة ديالهم "خدني معك"؟ يارا مفضلاتش تسبق الأحداث، ووضحات بلي كاين أكثر من أغنية مطروحة للنقاش، والاختيار الأخير غيكون للأغنية لي غتكون أنسب. إوا حنا كنتسناو غير فوقاش يجيبها الله، الديو ولا الحفلة الجاية، باش نعرفو شنو كاين فهادشي كلو!