ترفيه

ميار الغيطي رجعات بقوة لدائرة الضو ديال الجمهور. هادشي كامل جا من بعد ما بانت مع راجلها شريف العلمي فالحفل الختامي ديال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. بصراحة، كانت إطلالة خطفات الأنظار ودارت واحد التفاعل كبير بزاف فالسوشيال ميديا، لدرجة أن سميتها ولات من بين أكثر الحوايج لي كيتقلب عليهم الناس هاد الساعات الأخيرة.

باينة هاد الظهور ديال ميار مع راجلها رجع الكاميرات كلها على حياتها الشخصية. الجمهور مهتم بزاف يعرف تفاصيل على شريف العلمي، وحقاش السيد مكيظهرش بزاف فالمناسبات الفنية ولا الإعلامية، شي طبيعي المتابعين ديالها يتقلبوا عليه وعلى علاقتو بيها. شحال من واحد تساءل: شكون هو هاد السيد بالضبط؟

ميار ديما كتبغي تخلي حياتها الخاصة بعيدة على الشوهة والأضواء. واخا هكاك، مرة مرة كتبان مع راجلها فشي مناسبات عامة، وداكشي كيخلي كل ظهور ليهم بجوج حدث كبير كيتبعوه المعجبين ديالها بالتفاصيل. هي عارفة أن الجمهور كيبغي يواكب أخبارها، وكتعطي ليهم هاد اللحظات النادرة لي كيشوفو فيها الجانب الشخصي ديالها.

ولكن راه ماشي غير الظهور ديالها مع راجلها فمهرجان القاهرة هو بوحدو لي خلى سميتها كتدور. ميار خطفات الأنظار حتى بـ"اللوك" لي بانت بيه فالحفل، وزيد عليها حتى ختها الممثلة مي الغيطي كانت حاضرة. هادشي كامل خلا الأنظار ترجع تركز على الأختين بجوج فمنصات التواصل الاجتماعي، وكل واحد كيهضر على إطلالاتهم.

ميار الغيطي من الوجوه الفنية لي الجمهور عرفها فبزاف ديال الأعمال الدرامية والسينمائية. قدرت تحافظ على حضورها الفني واخا كتقدر تغيب شوية فشي فترات وماتبقاش كتبان بزاف. هاد المرة، الرجوع ديالها كان على حقو وطريقو، مع راجلها وختها، وبـ"لوك" دار الضجة. الصراحة، كاع مكيناش شي طريقة أحسن باش ترجع الواجهة، ياك؟