ترفيه

باسم سمرة خطف جائزة أحسن ممثل عربي على مسلسل "عين سحرية". هاد الجائزة جاتو بعدما اختارو الجمهور العربي كأفضل ممثل في "جوائز الأفضل عربيًا"، اللي كايجي تحت رعاية الاتحاد العام للفنانين العرب والرئيس ديالهم المخرج مسعد فودة.

السي باسم سمرة عبر على فرحتو الكبيرة بهاد التكريم اللي جا من حفل "جوائز الأفضل عربيًا" في الدورة الرابعة ديالو. هاد الحفل اللي كيتنظم تحت رعاية الاتحاد العام للفنانين العرب ورئيسهم المخرج مسعد فودة، وغادي يشهد حضور كوكبة من نجوم الفن من العالم العربي كامل،

من جهتو، المخرج محمد كرم، اللي هو الرئيس ديال حفل "الأفضل عربيًا"، أكد حرص إدارة الحفل على تكريم القامات اللي ساهمت في إثراء الحركة الفنية المصرية والعربية.

ولكن واش كتعرفو بلي هاد الاحتفال الكبير اللي كنحكييو عليه، باقي ما دارش الحفل ديالو الرسمي؟ من المنتظر يتنظم حفل توزيع جوائز "الأفضل عربيًا" نهار 4 ديسمبر 2026. غادي يكون فيه حضور وازن لنخبة من نجوم الفن والإعلام وشخصيات عامة، اللي غادي يجيو يحتفلو بعدد من التجارب الفنية البارزة اللي حققت نجاحًا كبيرًا وخلاو بصمة قوية عند الجمهور العربي كامل.

بصراحة، يستاهل باسم سمرة هاد الجائزة ولا بان ليكم شي حد آخر كان أحق بيها؟ قولوا لينا رأيكم!