ترفيه

الفنانة المغربية بسمة بوسيل خطفت الأضواء ليلة الجمعة اللي فاتت فختام الدورة سبعة وأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اللي كان فدار الأوبرا المصرية. اللوك ديالها كان استثنائي وورينا بلي عندها الذوق وكتعرف تختار اللي غيخليها تبان جريئة وأنيقة بامتياز.

اللبسة اللي اختارت بوسيل كانت فستان سهرة لافت، كيجمع بين الفخامة والجرأة. التصميم ديالو كان طويل، ومكسم، ومضيق فاللون الفضي اللامع، ودخلات فيه تفاصيل من الدانتيل الكحل الشفاف. الصراحة، هاد التوليفة ديال جوج دالخامات اللي مختلفين فاللون والملمس عطات لوك من أبرز الإطلالات ديالها هاد الموسم.

من الفوق، الفستان كان بدانتيل كحل شفاف، وكمام طوال ومضيقين حتى للمعصمين. الصدر كان عامر بالتطريزات الكثيفة ديال الدانتيل اللي فيهم تفاصيل مزوقة، وهادشي عطى للفستان لمسة أنثوية بحال داكشي الرفيع ديال اللبسة الكلاسيكية.

أما التحت، فكان قماش فضي كيلمع، مغطي بالترتر. الفستان كان بقصة مكسمة كتبرز الخصر والأرداف، وفيه طيات متدرجة بالعرض فمنطقة الخصر والورك، وعاد كيهبط كامل حتى للأرض، مع ذيل بسيط من اللور زاد اللبسة فخامة. التناقض بين الدانتيل الكحل والفضي البراق لفت الانتباه بزاف، خصوصا أن اللبسة ما اعتامداتش على لون واحد أو خامة وحدة، بل عطات خليط بين الشفافية ديال الفوق واللمعان ديال التحت. الكمام الطوال الشفافين عادلو الصدر اللي مزين بالدانتيل، وبانت الإطلالة جريئة وأنيقة فدقة وحدة.

فالإكسسوارات، بسمة بوسيل دارت اللي خفيف وظريف، اكتفات غير بكويكبات صغار مدلين وخاتم رقيق، خلات الترتر الفضي والتطريزات ديال الدانتيل هما اللي يبانو فالواجهة. والظفار ديالها صبغاتهم بالكحل، باش يواتيو الكمام والتطريزات الغامقة.

من جهة المكياج والشعر، دارت تسريحة شعر مرفوعة الفوق بطريقة أنيقة، مع خصلات مطلوقة على الجناب ديال وجهها وغرة اللي زادت ملامحها نعومة. المكياج كان دافئ بألوان النيود والبرونزي، مع إبراز العينين وتحديد الملامح بشكل متوازن باش ماينافسش بريق الفستان.

فالجانب الفني، بسمة بوسيل كتبقى حاضرة بقوة فالسونغ ديالها. أحدث أغنية ديالها هي "Dans mes bras" اللي خرجاتها فشهر نونبر هاد العام، وباللغة الفرنسية، ورافقتها بفيديو كليب تصور فباريس. الأغنية من كتابة وتلحين الفنانة الفرنسية باربرا برافي، وبمشاركة بسمة بوسيل وجان إتيان مايار فاللحن، وكتهضر على حب الذات والتصالح مع النفس والبحث عن الأمان الداخلي. قبل هاد الأغنية، كانت خرجات أغنية أخرى بالفرنسية سميتها "Maintenant" فشتنبر اللي فات، وهذا كيبين بلي هي دابا كتستكشف مساحة فنية مختلفة على الأعمال العربية ديالها اللي كنعرفوها.

المهم، بوسيل بينات لينا بلي ماشي غير فالغنا كاين الجديد، حتى فالفاشن كتبقى طوب! واش حتى نتوما عجباتكم هاد الإطلالة ولا كان كاين شي لوك أحسن فالمهرجان؟