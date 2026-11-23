ترفيه

ليلى المراكشي، المخرجة المغربية اللي ديما كتحط بصمتها واخا أعمالها قليلة، قدرت تبين مرة أخرى قيمتها الفنية. فيلمها الأخير "الفراولة" دا جائزة السيناريو فمهرجان القاهرة السينمائي،

الفيلم كيرصد المعاناة ديال العيالات المغربيات اللي خدامات فالحقول ديال الفراولة فجنوب إسبانيا. المراكشي من خلال هاد العمل، كتعري الواقع اللي كيعيشوه بزاف ديال النساء، من خلال قصص إنسانية.

بزاف ديال الدراسات تهضرات على "نساء الفراولة"، ولكن السينما هنا كتقدم لينا طريقة أخرى نشوفو بها هادشي. كتعطينا تصوّرات بصرية جديدة، وكتعيد بناء هاد الواقع بطريقة فنية كتهدف تطرح أسئلة عميقة وتكشف على المشاكل اللي مخبية.

هاد الفوز ديال فيلم "الفراولة" كيجي فواحد الوقت السينما المغربية فيه كتحقق بزاف ديال النجاحات المتتالية فالسنين الأخيرة. هاد النجاحات رجعات الاعتبار للسينما ديالنا، وولات معروفة بالخصوصيات الجمالية ديالها والمرجعيات الفكرية اللي كتعالج بيها الواقع بطرق بصرية مختلفة ومبتكرة.

السينما المغربية قدرت تخطف الأنظار فالمهرجانات العالمية الكبيرة، حيت ولات عندها جرأة كبيرة باش تناقش قضايا جديدة ومشاكل مختلفة. هادشي خلاها ترجع القيمة للواقع المغربي وتخليه هو العمود الفقري ديال أي فيلم مغربي وخيالو. واش فيلم "الفراولة" غادي يزيد يثبت بلي السينما المغربية واصلة واصلة؟