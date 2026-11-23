ترفيه

طول الانتظار سالا أخيراً! بزاف ديال المتابعين كانوا كيتسناو بفارغ الصبر يعرفو إيمتا غادي يرجع "ستار لايت"، ودوزيم ما خيباتش الظن. أول "برايم" في الموسم الرابع غادي يكون نهار الثلاثاء 8 دجنبر القادم.

هاد الإعلان الجديد جا باش يفتح الباب للمواهب الشابة لي باغية تبين شنو عندها فوق الخشبة وتجرب حظها.

ولكن الجديد ماشي غير في تاريخ العرض، حتى لجنة التحكيم تبدلات وتبدل معاها الجو! هاد الموسم غادي نشوفو الفنان نعمان لحلو والنجم حاتم عمور، ومعاهم "أمينوكس" في الكراسي ديال الحكام. ومعاهم الفنانة سلمى رشيد وسناء مرحاتي.

سلمى رشيد وسناء مرحاتي عوضات أسماء لمنور ومنال بنشليخة. دابا غادي نشوفو كيفاش هاد التركيبة الجديدة غادي تعطي نكهة مختلفة للبرنامج. شنو بان ليكم في اللجنة الجديدة، واش غادي تكون قد التحدي؟