ترفيه

نهار السبت اللي فات، أحمد تيمور خالد، راجل النجمة مي عز الدين، خرج بواحد الفيديو في إنستغرام ستوريز ديالو باش يرد على دوك الإشاعات اللي ولات دايرة ضجة على انفصالو من مراتو. وقال إنه توصل برسائل بزاف من أصحابو وأهلو ومعارفو.

أحمد تيمور قال بالحرف: "انهاردة جالي مسدجات كتير اوي من اصحابي واخواتي والناس معارفي اللي عايشين حياة طبيعية، ومالهمش علاقة بالسوشيال ميديا وبقذارتها، مش مستوعبين فكرة إن الناس ممكن تنزل أخبار عشان لم الريتش والربح من وراها، مش فاهمين دا أوي لأنهم في حياة طبيعية".

وأضاف تيمور أنه دعا ربي يبعد عليهم كل شر وناس السوء، وتمنى يكملو حياتهم الزوجية ويحتفلو بعشرين وتلاتين وأربعين سنة من الزواج.

وكان تيمور قد أثار تساؤلات الجمهور بعدما ظهر في فيديو بلا خاتم الزواج، قبل ما يوضح فيديو آخر أنه كايلبس الدبلة فإيدو الشمال.

وزاد يمازح الجمهور ويوضح أن الدبلة كاتكون فإيدو الشمال ماشي اليمين، لأنه راجل متجوز ماشي خاطب.

واش هادشي ديال البحث على "الريتش" والسوايع في السوشيال ميديا غادي يخلينا نوليو نحققو حتى في صباع المشاهير باش نعرفو واش لابسين الخواتم ولا لا؟ بصراحة، هادشي راه فوت الحدود!