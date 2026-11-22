ترفيه

مساء الجمعة 20 نوفمبر، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كمل الدورة الـ47 ديالو، وكلشي كان كيتسنى يشوف شكون غادي يتألق فالسجادة الحمراء ديال دار الأوبرا المصرية.

النجوم تألقوا على السجادة الحمراء خلال حفل الختام، ومجموعة من الفنانات اخترن اللون الأسود لإطلالاتهن مع تصميمات مختلفة.

الفنانة إلهام شاهين مثلاً، بانت بفستان فضفاض بأكمام واسعة. أما نسرين طافش، اختارت لوك مختلف تماماً بفستان طويل وضيق، أكمامو طويلة ومكشوف الكتفين،

ماشي بوحدها! حتى لقاء الخميسي بانت بفستان طويل ولامع بنفس الأكمام الطويلة ومكشوفة الكتفين. واش زعما تصادفوا فالأفكار ولا عاد الأسود رجع موضة وبصاح؟ غادة إبراهيم حتى هي اختارت فستان أسود طويل مرصع بكريستال الشواروفسكي، ومزين بأكمام شفافة، وهاد اللوك كان من تصميم بهيج حسين اللي جمع بين الأناقة والكلاسيك. وإلهام عبد البديع كملات اللائحة بفستان مكشوف الكتفين مع فتحة جانبية.

هاد الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي كانت مميزة، حيت تصادفت مع الاحتفال بخمسين عام على تأسيس المهرجان اللي كيتعتبر من أبرز المهرجانات السينمائية فالعالم العربي وإفريقيا.