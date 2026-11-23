ترفيه

كل عام ورمضان كيجيب معاه موجة ديال الأعمال التلفزيونية، ولكن هاد العام كيبان لينا شركات الإنتاج بغات تحط أوراقها على الطبلة بكري. دابا ملامح بزاف ديال الأفلام التلفزيونية اللي غاتعرض فالشهر الفضيل بدات كتبان، وكلشي كيجري باش يكسب ود المشاهدين من دابا.

من بين هاد الأعمال اللي شدت العين، كاين الفيلم الكوميدي "غرائب موحا". عرفتي شكون فالقيادة؟ الفنان الكبير عبد الله فركوس! واقيلا هاد السيد كيعرف فين كاين الجمهور ديال الضحك. التصوير ديال الفيلم بدا فالدار البيضاء، تحت إدارة المخرج كريم الدرقاوي. فركوس ماشي بوحدو، معاه حتى زهيرة صادق وهند بلعولة، ومجموعة ديال الأسماء الفنية الأخرى. الفيلم متوقع يتعرض على القناة الثانية فرمضان الجاي، ومراهنين على كوميديا اجتماعية فيها مواقف مضحكة ومفارقات كنعيشوها كل نهار. يعني شي حاجة من الواقع ديالنا، و بالضحك!

كاين حتى مشروع آخر سميتو ضحك ليام، ومن المنتظر يشارك فيه الفنان محمد الخياري. وهاد العمل غادي يتعرض ضمن برمجة القناة الثانية الخاصة برمضان.

باختصار، شركات الإنتاج كتحاول تجدد العرض التلفزيوني وكتنوع الخيارات لي كتقدم لينا حنا المشاهدين، وكاتراهن بزاف على الأسماء الفنية اللي عندها بلاصتها فالساحة المغربية. هاد الفنانين اللي شفناهم سنين وسنين، مازال عندهم السحر باش يجمعو الناس قدام التلفازة. والقصص الاجتماعية والكوميدية اللي كتاخد من الواقع ديالنا اليومي، ديما عندها جمهورها. واش هاد الرهان غادي يكون رابح؟ بصراحة، مع فركوس والخياري، الضحك مضمون، ولا لا؟