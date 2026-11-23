ترفيه

مهندس الصوت أمير محروس ما خبّاش الفرحة ديالو بمشاركتو في ألبوم الديفا سميرة سعيد الجديد «ماذا ولو». السيد بان بحال شي فان رقم واحد ديالها، وأكد بلي الخدمة معاها تجربة فنية بوحدها، حيت عندها مدرسة فنية خاصة بيها، ورؤية مختلفة ورسالة واضحة في كل عمل كتقدمو.

أمير محروس قال في واحد التصريح لـ«الكأس»: «سعيد بمشاركتي في ألبوم الديفا سميرة سعيد، وقمة السعادة أن أكون جزءًا من هذا العمل، وفرحان جدًا، فهو عمل يفرح القلب». وهذا ماشي كلام عادي، باين عليه مقدرها ومقدر الفن ديالها بزاف.

وزاد أمير محروس موضحًا بلي سميرة سعيد أستاذة مختلفة في الفن، وصاحبة مدرسة قوية عندها وجهة نظر مميزة ورسالة فنية، ووصفها بأنها فنانة حقيقية وتستحق كل التقدير والمحبة.

مهندس الصوت كمل الهضرة ديالو على سميرة سعيد، وأكد بلي هي كتعيش الفن بكل شغف وإخلاص، وما كتدخلش في المتاهات ديال السوق ولا شنو مطلوب. وقال إنها كتصنع الفن من أجل الفن وكتخلي الزمن هو اللي يهضر عليه.

هاد العلاقة الفنية الطويلة بين أمير محروس والديفا سميرة سعيد ماشي جديدة، حيت بدات عام 2000 بأغنية «ليلة حبيبي». من تما و الخدمة مستمرة بيناتهم في بزاف ديال الأغاني والألبومات. محروس عاود على المسيرة ديالهم اللي دامت 26 عامًا، وذكر أعمال بحال «يوم ورا يوم»، و«قويني بيك»، و«أيام حياتي»، و«عايزة أعيش»، و«إنسان آلي»، حتى وصلوا لألبوم «ماذا ولو» اللي قام فيه هو بالماستر ديال سبعة ديال الأغاني.

وفي رسالة خاصة، أمير محروس توجه لسميرة سعيد وقال ليها كلمات كلها محبة وتقدير، وختمها بـ«شكرًا لكِ يا سمسمة».

إيوا من بعد هاد الشهادة كاملة، واش باقي شي حد يقدر ينافس أمير محروس على لقب "الفان الأول" للديفا؟