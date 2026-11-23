ترفيه

شعلها الممثل المغربي أنس البسبوسي في إنستغرام، ملي أعلن لمتابعيه على خبر مشاركته في تجربة فنية جديدة، هاد المرة في العمل الدرامي 'علاش لا؟' اللي كيشرف على إخراجه مراد الخودي، والمقرر يعرضوه على قناة الثانية 'دوزيم'.

أنس البسبوسي غادي يطل على الجمهور بلوك مختلف وشخصية جديدة، وهاد الخطوة خلات كاع المتابعين ديالو حايرين وباغيين يعرفو تفاصيل الدور بالضبط. السيد بدل اللوك كاملاً، بان لينا بسترة جلدية كحلة، فمشاهد اللي كتلمح لتحول كبير، وهو براسو كتب تحت التصويرة اللي بارطاجا: "آدم دور جديد لوك مختلف".

بصراحة، اللوك جاي معاه واعر وكيزيد التشويق! ماشي غير أنس اللي غادي نشوفوه، حيت صناع 'علاش لا؟' كانو بداو التصوير ديال العمل الدرامي قبل أيام قليلة، بمشاركة وجوه فنية معروفة بحال عزيز داداس، ماجدولين الإدريسي، حنان الخضر وآخرين.

يا ترى، واش الدور الجديد ديال 'آدم' غادي يكون على قد الحماس اللي دار لينا أنس؟