2.5 مليون دولار على عشا؟ ديفريم أوزكان ناضت فيها!

ترفيه

الممثلة التركية ديفريم أوزكان صدماتنا بواحد الأخبار اللي دارت عليها البوز مؤخراً، على حساب الشائعات اللي خرجات عليها. كيقولو بلي سافرات لدبي حيت شي شيخ عربي عرض عليها 2.5 مليون دولار باش تعشا معاه ساعة!

ولكن أوزكان خرجات ونفات هادشي كامل، أكدت بلي هاد الهضرة ما عندها أساس من الصحة. ووكالة الأعمال ديالها زادت وضّحات فالبيان ديالها بلي وجود النجمة فدبي غير على ود جلسة تصوير خاصة بغلاف مجلة، وبالتعاون مع ماركة عالمية. يعني حتى علاش مشات لدبي راه واضح.

ما سكتاتش ديفريم على هاد الشائعات، ردّات عليهم بالسخرية، ولمّحات لإمكانية الاستفادة من المبالغ اللي كيهضرو عليها فسداد ديون العيادات البيطرية، دعماً لمحبّي الحيوانات. تصوّرو معايا 2.5 مليون دولار تسلك بيها البيطري!

وهادشي ماشي كلشي! النجمة التركية أعلنات بلي غاتاخد إجراءات قانونية ضد الناس اللي كيسبّو فيها. قالت بلي جمعات أكثر من 100 سكرينشوت (لقطة شاشة) للمنشورات والتعليقات المسيئة، بالتعاون مع المحامي ديالها، والقضية غاتكون فالقضاء. باينة شي وحدين بغاو غير يركبو على الموجة، ولكن ديفريم ما خلااتهومش!