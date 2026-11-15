خالد الصاوي: كنت كنتمنى ندخل الريد كاربت مع شادية!

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خالد الصاوي، النجم المصري المعروف، طلع وهضر على ارتباطو بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وقال إن علاقتو بيه ماشي ديال البارح، بل سنوات هادي. كشف الصاوي أن هاد الارتباط كيرجع للوالد ديالو لي كان المستشار القانوني للمهرجان، وهادشي لي خلاه كيشوف المهرجان من الصغر ويتعلق بيه.

هاد التصريحات جات على هامش حفل افتتاح الدورة الـ47 للمهرجان. الصاوي قال باللي دار الأوبرا المصرية، وماسبيرو، والهيئة الوطنية للإعلام، والشركة المتحدة بحال شي ديور بالنسبة ليه. وقال إن والدو الراحل كان المستشار القانوني للمهرجان ولمسرح السينما. ووجه كلمات الشكر والتقدير لروح الكاتب الراحل سعد الدين وهبة، وما نسا كاع حبُّو للمثل حسين فهمي، وتمنى ليه الصحة وطول العمر.

ملي سولوه على الاختيارات الفنية ديالو المرتبطة بالسينما الكلاسيكية، الصاوي صدمنا بواحد الأمنية خطيرة: كان كيتمنى يدخل السجادة الحمراء مع الفنانة الراحلة شادية! واش بصح؟ يا سلام على كلاسيك! وباش يكمل الحلم ديالو، قال باللي كان كيتمنى يشارك فشي فيلم من أفلام الأبيض والأسود للمخرج عز الدين ذو الفقار. وكون جاه الاختيار بين أفلام المخرج عاطف الطيب، كان غيختار فيلم «كتيبة الإعدام» باش يشارك فيه.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لي كيرأسو الفنان حسين فهمي، كيدير هاد العام احتفالية خاصة بالذكرى الـ50 لتأسيسو. الدورة الـ47 ديال المهرجان غتستمر حتى 20 نونبر 2026، تحت شعار "خمسون عامًا.. من حكاية اسمها القاهرة". المهرجان تأسس عام 1976 وكيتعتبر من أعرق المهرجانات السينمائية فالعالم العربي وإفريقيا، وهو المهرجان العربي والإفريقي الوحيد لي معترف بيه ضمن الفئة "A" من طرف الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام. واش باقي شي حد ما عارفش هاد المهرجان العريق؟