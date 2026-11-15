هند زيادي كتلاعب بأعصابنا: مشروع جديد "قريباً جداً" بلا تفاصيل!

ترفيه

الفنانة المغربية هند زيادي بغات تخلينا كنشدو النفس على جديدها الفني، حيث نزلت صور من أجواء التسجيل في السطوديو. ولكن ماشي أي صور، معاهم واحد الرسالة زادت الفضول، قالت فيها: «مستمتعة بكل لحظة في الاستوديو». يا سلام على التركيز والحماس!

وزادت الطين بلة ووجهت رسالة مباشرة لجمهورها بالدارجة لي زادت التشويق: «متحمّسة بزاف نشارك معاكم المشروع الجديد، مبقاش بزاف.. قريبا جدا». دابا حنا معلقين بين السما والأرض، شنو هاد المشروع؟ ما كاين حتى تفصيل على عنوانو ولا على موعد صدورو.

هاد الشي كامل دارتو باش تشارك جمهورها فرحة التحضيرات، بلا ما تسنى حتى يطلق العمل عاد تكشف عليه. حركة ذكية، ياك؟ حنا دابا كنحسبو الأيام والساعات، وكنتمنى يكون شي حاجة تستاهل هاد التشويق كامل!