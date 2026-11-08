ولد مصر "طرطق" الرقم القياسي: إسماعيل عز الدين واصل التألق في أولمبياد الشباب!

ترفيه

إسماعيل عز الدين قدر يسجل 688 نقطة ف التصفيات اللي كانت نهار الجمعة 6 نونبر 2026 فالسنغال. هادشي رقم قياسي جديد ما وصلو ليه حتى لاعب أفريقي ولا مصري من قبل.

إسماعيل تساوى فالنقط مع لاعب تايبيه الصينية، ولكن لاعب تايبيه تفوق عليه فعدد علامات X. الرقم القياسي السابق ديالو كان 650 نقطة فالبطولة الأفريقية اللي كانت فالجزائر.

من جهة أخرى، زميلتو ف المنتخب، نوراي السيد، حتى هي كانت حاضرة، وجابت المرتبة 15 بـ638 نقطة ف التصفيات. وحتى ف منافسات الزوجي المختلط، إسماعيل ونوراي دارو المركز السادس، يعني مزيان كاع.

المنافسات المباشرة بين اللاعبين كانت مبرمجة نهار السبت 7 نونبر 2026، من بعد ما سالاو التصفيات، ب مشاركة 64 لاعب ولاعبة، فاستاد عبدالله واد ف مدينة ديامنياديو فالسنغال.