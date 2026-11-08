"ماتفهمناش" طوبات الطوندونس فـ3 سوايع

ترفيه

عبد الحفيظ الدوزي زاد نجاح جديد لمسيرتو الفنية المزيانة، من بعدما أغنيتو المصورة الأخيرة "ماتفهمناش" تصدرت قائمة الفيديوهات لي عليها الطلب والضجة فالمغرب.

واشمن تصدر! الأغنية وصلت للمرتبة الأولى فواحد الوقت خرافي ما كملش ثلاثة دالسوايع من الوقيتة لي تحطات فيها رسميا. الصراحة هاد السرعة كتبين شحال الدوزي عندو قاعدة جماهيرية كبيرة وكبيرة بزاف، والجمهور كيتسنا بفارغ الصبر أي حاجة جديدة كيجيبها.

الدوزي ما خبّاش فرحتو بهاد الإنجاز، وعبّر عبر حسابو الرسمي على سعادتو وفخرو بالتفاعل الجماهيري الكبير. هادشي كيعاود يأكد أن الدوزي باقي شاد بلاصتو فالقلب، وكيعرف يختار الأغاني لي كتجي على الذوق ديال الجمهور وتحقق تفاعل قياسي.

بصراحة، الدوزي فنان كيعرف منين يتكّال و كيحافظ على بلاصتو الفنية بلا منازع. شنو بان ليكم فهاد الضربة الجديدة؟