حلمي عبد الباقي قلب الطبلة على مصطفى كامل: "صوتي وصل والقصة ما سالاتش!"

ترفيه

الفنان حلمي عبد الباقي، اللي كان وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، خرج قلب الطبلة على مصطفى كامل، نقيب النقابة، بتصريحات قوية ومباشرة. قال عبد الباقي مؤخراً في واحد اللقاء الإذاعي، بلي الأزمة ديالو مع كامل والمشكل ديال الشطب ديالو من النقابة، ماشي غير مشكل إداري وصافي. الأزمة كبرات بزاف حيت التهم اللي تروجات عليه على حساب مخالفات مالية وإدارية، أثرات بشكل كبير على صورتو قدام عائلتو والجمهور كامل.

حلمي عبد الباقي أكد بلي هاد التهم ماشي جات غير فشي منشور واحد عابر، لا، كانت منشورات بزاف كتداول هادشي وكوصلات لكلشي. هادشي خلاه يحس بلي سمعتو تشوهات، ماشي غير داخل النقابة، بل حتى فالحياة الشخصية ديالو. داكشي علاش قال بلي ما يمكنش يسكت على هادشي، وضروري يوضح الموقف ديالو ويدافع على سميتو، باش يعرفو ولادو وعائلتو والناس اللي كيتبعوه الحقيقة من وجهة نظرو.

الأصل ديال هاد الأزمة كيرجع لقرار مجلس التأديب لي قرر يشطب عضوية حلمي عبد الباقي. هاد القرار جا من بعد اتهامات بوجود مخالفات مالية وإدارية، بالخصوص فمشروع العلاج وبعض الإعفاءات من الرسوم. عبد الباقي رفض هاد القرار وهاد التهم كاملة، وكيأكد على حقو فالدفاع وتوضيح الموقف ديالو، خصوصاً أن هاد الأزمة عندها علاقة بخلافات داخلية فنقابة المهن الموسيقية على إدارة شي ملفات مالية وإدارية.

الصراع بينو وبين مصطفى كامل سخن بزاف فالمدة اللي فاتت، وتحول لحرب كلامية علنية كل واحد فيهم شاد فالموقف ديالو. وضح عبد الباقي بلي وخا تأيد قرار الشطب ديالو، هادشي ما كيعنيش أن المسطرة القانونية توقفات. قال فهاد الصدد فواحد التصريح صحافي: "الناس فاكرة إن تأييد قرار الشطب إن كده أنا اتشطبت رسمي، ولكن لأ، الحكاية مخلصتش ولسه هقدّم طعن للقضاء الإداري". يعني، باقي عندو أمل فالقضاء الإداري باش يلغي هاد القرار.

واش هاد الحرب الباردة بين الفنانين غادي تسالي على شي خير، ولا مازال غادي نشوفو حلقات جديدة من مسلسل 'نقابة الموسيقيين'؟