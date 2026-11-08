فيلم "ستايلش" مكمّل عروضه في القاعات، وسعد التسولي راجع بالجهد!

ترفيه

“ستايلش”، الفيلم المغربي اللي مخرجه جواد الخودي، باقي كيشوف الضوء في القاعات السينمائية ديال البلاد، وهادشي من بعد ما بدا العرض التجاري ديالو نهار 14 أكتوبر اللي داز. والفيلم كيرد الممثل سعد التسولي للواجهة السينمائية من بعد واحد المدة ديال الغياب النسبي عن الإنتاجات الفنية.

هاد الأسبوع، من 4 حتى لـ 10 نونبر، “ستايلش” باقي عندو بلاصتو في البرمجة ديال قاعات “ميغاراما” في مدن بحال الرباط وفاس، وهاد الشي كامل من بعد ما دوز أكثر من ثلاثة ديال الأسابيع وهو كيتعرض. والمشاركة في هاد الفيلم ما اقتصراتش على التسولي بوحدو، بل كاينين معاه أسماء فنية معروفة بحال المخرج جواد الخودي بنفسه، وعبد الإله عاجل، ورفيق بوبكر، وسحر الصديقي، وفاطمة الزهراء بناصر، وحتى عبد الرحيم المنياري ونرجس الحلاق. يعني كاست واعر ديال بصح.

أما القصة، اللي كتخطف 93 دقيقة من وقتك، فكتدور على شاب من حي شعبي سميتو “ستايلش”. هاد السيد كيعيش ظروف اجتماعية صعيبة وكيطيح في أزمة عائلية كتقطع القلب ملي بنتو الرضيعة، اللي يالله عندها شهرين، كتمرض بمرض خطير في القلب وخصها عملية جراحية مستعجلة التكلفة ديالها كتوصل لـ 120 ألف درهم. قدام هاد العجز باش يوفر الفلوس، كيتلاقا بواحد كيقدم راسو على أساس غادي يعاونو يلقا متبرع، ولكن للأسف هاد اللقاء كيتحول لمدخل باش يتجر لواحد الجماعة إرهابية باغية تستغل الحاجة المادية ديالو باش تدفعو يدير عملية انتحارية. القصة ماشي ساهلة، وكتعقد بالصراع العائلي بين جوج خوت، واحد في الشرطة وواحد ضايع في مسار التطرف. هادشي كيعطي للفيلم لمسة بوليسية قوية ومخلطة بالمشاكل الأسرية.

المخرج جواد الخودي كان واضح في الطريقة باش بغا يعالج هاد الأحداث، خلط بين المواقف الكوميدية والدرامية باش يبين لينا كيفاش الهشاشة الاجتماعية والضغوط الاقتصادية ممكن تخلي الناس ياخدو قرارات مصيرية وحاسمة في حياتهم، وهاد الشي كيعطي للعمل عمق كبير.

وهاد التجربة السينمائية كتعتابر محطة جديدة في المسيرة ديال سعد التسولي، اللي كان شارك قبل في فيلم “خريف التفاح” للمخرج محمد مفتكر. هذا الفيلم الأخير، اللي كانو فيه نجوم بحال فاطمة خير والراحلة نعيمة المشرقي وحسن بديدا، كان حقق جوائز في بزاف ديال المهرجانات السينمائية ووصل للقاعات المغربية في عام 2025.

“ستايلش” كيرجع التسولي للواجهة ديال الشاشة الكبيرة بواحد العمل كيبغي يناقش قضايا مجتمعية حساسة بطريقة كتجمع بين الترفيه والتشويق. فواش غادي تشوفوه ولا غادي تفلتوه؟