أحمد سعد: من الترند للطرب الأصيل... واش لقى ذاتو فـ «الموسيقى العربية»؟

ترفيه

أحمد سعد، لي معروف بصوتو القوي والموهبة الفطرية ديالو لي كتخليه يغني أصعب الألحان الطربية بكل إتقان، رجع لينا هاد السيمانة بجديدو "ألبوم الموسيقى العربية". واخا كنعرفوه كـ "ابن المدرسة الطربية الأصيلة"، مؤخراً كان كيميل شوية للأغنية الخفيفة لي كتجيب المشاهدات، وهادشي لي خلاه مول "الترند" بلا منازع. هاد الألبوم الجديد كيبان بحال محاولة منه باش يوازن بين هاد الجوج، ويرجع للأصل ديالو الفني.

تجربة "التخصص" لي ما كانتش على قد الطموح

هاد "ألبوم الموسيقى العربية" ما جاش بوحدو، هو جزء من واحد التجربة بداها سعد مع بداية هاد العام. الفكرة كانت مبتكرة: يطلق ألبومات قصيرة، كل واحد عندو هوية موسيقية واضحة ومحددة. شفنا "الألبوم الحزين"، و"الألبوم الفرفوش" و"الألبوم الإلكترو" ودابا "ألبوم الموسيقى العربية". هاد الخطة كان باين بلي الهدف منها يوصل لشي حوايج جديدة،

الألبوم الجديد لي فيه خمسة الأغاني: "والله زمان"، "وعدني"، "اطمن"، "مرتاحين"، و"طلع القمر" هو عبارة عن "ميني ألبوم" كيف ما كنقولو. تعاون فيه سعد مع مجموعة من الشعراء والملحنين. الكلمات كانت من إبداع شعراء بحال أمير طعيمة، خالد تاج الدين، أحمد حسن راؤول ومحمود عليم، أما الألحان فكانت من أنامل وليد سعد، مدين، أحمد زعيم وإسلام رفعت. وبالنسبة للتوزيع الموسيقي، تكلف به الموزعين أحمد عادل ونادر حمدي،

الرجوع للأصل: لمسة أحمد سعد الطربية

بهاد الأغاني، أحمد سعد كيحاول يورينا ديك الصورة ديال المطرب الطربي لي عودنا عليها من بداياتو. مجموعة من الأغاني الشرقية الأصيلة، لي متنوعة فالمقامات الموسيقية والألحان ديالها، ومخدمة كل الآلات الشرقية التقليدية باش توصل الرسالة ديالها بشكل واضح وعميق. الصراحة، الأداء ديال سعد فهاد الألبوم كان مبهراً كيف العادة فهاذ النوع ديال الغناء. صوتو كان متحكم فيه بواحد الشكل احترافي، وكيتنقل بسلاسة بين المقامات الشرقية الصعبة، وهادشي لي كيبين القوة ديال صوتو .

من الناحية الفنية والأداء الصوتي، هاد الألبوم "الموسيقى العربية" نجح بامتياز! يمكن كان مهم بزاف فهاد الوقت بالذات، باش يأكد على البلاصة ديال أحمد سعد بين "النجوم الكبار" ديال الطرب، خصوصاً من بعد ما دخل مؤخراً فموجة الأغاني الخفيفة "الفرفوشة" لي واخا رجعاتو للأضواء بقوة من بعد سنوات ديال التراجع، كان خاصو يأكد هاد الهوية الطربية ديالو.

واش التشتت غيكون الثمن؟

لكن هنا فين كاين التساؤل الكبير! النجاح ديال "ألبوم الموسيقى العربية" بوحدو، واخا كان قوي، ما كيعنيش بالضرورة أن الفكرة كاملة ديال "الألبومات المتخصصة" لي بداها مع بداية العام كانت فكرة صائبة. الصراحة، أنا كنظن بلي هاد التجربة ديال التخصص الزايد يمكن ما وصلاتش للهدف لي كانت مرجوة منه. هاد الحالة ديال "التشتت" لي خلقها للجمهور، كل مرة بألبوم وهوية مختلفة، كان عندها تأثير سلبي على نجاح هاد الألبومات وعلى نسب الاستماع ديالها في المنصات الموسيقية المختلفة.

في رأيي، كان الأفضل لو أنه جمع أحسن ثلاثة أغاني من كل نوع ودارهم كاملين فألبوم واحد عادي ومكمل، بدل ما يشتت الجمهور بين بزاف ديال الألبومات الصغار. هادشي أكيد كيقدر يأثر على الصورة ديال أحمد سعد كواحد من أهم نجوم الغناء في مصر.

الطرب... فين وصل مع الشباب؟

نرجعو "لألبوم الموسيقى العربية" لي كنشوفو واحد من أهم الأعمال في تجربة أحمد سعد الأخيرة. هاد النوع ديال الغناء، للأسف، أغلب المطربين ديالنا هجروه مؤخراً، حيت الجمهور ديال الشباب والمراهقين ما بقاش كيفضلوه بزاف بحال الأشكال الموسيقية الجديدة لي طالعة. ولكن الأكيد أنه باقي عندو قيمة فنية كبيرة ومعزة خاصة عند الأجيال السابقة لي توحشات هاد النوع الأصيل، وكتقلب عليه مرة مرة ولكن للأسف ما كتلقاهش بزاف في أعمال النجوم الجداد.

يمكن الهدف الأهم من هاد الأغاني الطربية هو أن أحمد سعد يأكد الهوية ديالو كواحد من أهم نجوم الأغنية الطربية الأصيلة، وفي نفس الوقت يوري بلي الشعراء والملحنين والموزعين الشباب لي تعاونو معاه قادرين يخترقو هاد المنطقة الصعبة من الموسيقى الكلاسيكية وينجحو فيها. باش تبقى ديما جزء أساسي وحيوي من الثقافة والهوية الموسيقية ديالنا، من بعد ما تخلاو عليها بزاف ديال السنين.

المهم هو أن أحمد سعد بين لينا بلي الطرب باقي عندو بلاصتو وباقي كيتسمع، ولكن واش الشباب ديال اليوم مستعد يعطي لهاد النوع ديال الفن فرصة مع كثرة الترندات والإيقاعات السريعة لي عايشين فيها؟