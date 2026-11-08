خطوبة نجل مصطفى كامل: فين نجوم الفن؟ الحفل كان عائلي على حق!

ترفيه

فأجواء عائلية خالصة وبعيدة على صخب الأضواء لي كنعرفوه على المشاهير، احتفل الفنان مصطفى كامل، لي هو نقيب المهن الموسيقية، بخطوبة ولدو فتحي. الحفل كان في فيلا والد العروس، وكان كلشي بسيط. الصراحة، غياب نجوم الفن كان ملحوظ بزاف، وداكشي لي خلى المناسبة تاخد طابع عائلي حميمي، ماشي مهرجان.

الحضور كان مقتصر على أفراد العائلتين والأقارب وشي صحاب العروسين. ولكن واخا هكاك، مكانوش غي الناس العاديين، حضر حتى المستشار أحمد حماد لي هو رئيس محكمة بنها، والمستشار حمدي عتريس، ورجال الأعمال حمدي أبو الحسن، رجب الشاعر وأحمد طنطاوي، بالإضافة للفنان أحمد كامل، عم العريس. يعني كانت جمعة مهمة، وخا ماشي من الفنانين لي موالفين نشوفوهم.

وهاد الخطوبة جات مباشرة من بعد ما طرح فتحي، ولد مصطفى كامل، دويتو غنائي مع باه سميتو "إلى اللقاء". هادي كانت أول مرة يتجمعوا فنيا، والأغنية لي من كلمات أحمد غريب وألحان حسين زكريا، كانت كتهضر على مشاعر الخذلان والغياب وخيبة الأمل. صراحة، كلمات حزينة شوية لمناسبة خطوبة،

وفنفس الوقت لي الأسرة كتحتفل، نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل كان مشغول فجهة أخرى بواحد المشكل لي دار بيه البوز فالفيسبوك. كان هدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي واحد سرب ليه رسائل خاصة، .

مصطفى كامل أكد فمنشور ديالو بلي هو مكيحذفش الرسائل لي كتوصلو، بل كيحتفظ بيها كلها. وعجبو الحال لي تسربات ليه رسالة كان قال فيها بلي راه موجهة لشخص معين، وهادشي خلاه يتساءل كيفاش تسربات! وزاد قال بلي محتوى الرسائل يقدر يكشف تفاصيل ديال "الفساد" لي كان ففترة سابقة، وكيأكد بلي هو رد حقوق بزاف ديال أعضاء النقابة وناس تظلموا. واش دابا هاد الرسائل المسربة غتبين الحقيقة ولا غتزيد الطين بلة؟