بوسي كتشعلها بالبيض وإطلالة كتحمق فالصيف!

ترفيه

المطربة بوسي قررت تشارك الجمهور ديالها آخر التصاور من جلسة التصوير الجديدة ديالها ، و بصراحة، ما خلات فين تدور! الإطلالة الصيفية اللي اختارتها كانت كتحمق و خلات العينين يتبعوها فين ما مشات.

بوسي لبسات فستان أبيض ناصع، لي جا معاها واعر و عطاتها واحد النظرة ديال البساطة الأنيقة. وزادت عليها نظاظر شمسية لي زادتها لمسة عصرية و جذابة، كأنها تقول لينا: "أنا هي الأناقة اللي ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات". هاد اللوك كان فيه خليط فنّان بين الرقي و الراحة، و بصراحة، نجحات فيه بوسي مية فالمية.

ف نفس السياق، بوسي كانت شاركات مؤخراً ف أغنية مع المطرب محمود العسيلي، وهاد الأغنية كانت جزء من الفيلم الجديد "السادة الأفاضل". قصة الفيلم كدور فقرية مصرية، وكاتحكي على عائلة أبو الفضل لي كتهزها فاجعة موت الأب جلال. من بعد هادشي، ولادو طارق، اللي كيتفرض عليه يتحمل مسؤولية العائلة، وحجازي، الطبيب اللي رجع من القاهرة، كايكتاشفو بلي باكهم ما كانش داك الراجل البسيط اللي عرفوه.

القصة كتعقد منين كيتضح بلي جلال كان متورط فتجارة الآثار وعندو شبكة معقدة ديال الأسرار و الديون اللي كتهدد بتدمير العائلة وتوريطها فصراعات خطيرة. الفيلم فيه بزاف ديال الوجوه المعروفة بحال محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر. أما التأليف، فكان من توقيع مصطفى صقر، محمد عز الدين، وعبد الرحمن جاويش، والإخراج لكريم الشناوي. بصراحة، هاد البوسي كتعرف كيفاش تخلينا نتبعوها، سواء بالأناقة ديالها ولا بالأعمال ديالها الفنية.