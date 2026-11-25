ترفيه

باش يزربو على التصوير ويكملو أكبر عدد ديال المشاهد، القائمون على مسلسل «سلطان الديب» قرروا يستعنوا بوحدة إخراج ثانية. هاد الوحدة الجديدة غتصور بعض المشاهد اللي برا، وما كتحتاجش الممثلين الرئيسيين يكونوا حاضرين.

فريق العمل ديال المسلسل، اللي كيلعب فيه البطولة الفنان أحمد العوضي، باقي مستمر في التصوير، وحتى شي ممثلين سافروا للبنان باش يكملوا التصوير تماك فشي ديكورات لمدة أسبوع تقريبا.

المسلسل كيدور على شخصية «سلطان الديب»، اللي كيمثلها أحمد العوضي، واللي كيطيح ضحية لعملية نصب على يد بنت سميتها «دهب»، اللي كتلعب دورها يارا السكري. ومن بعد، سلطان كيحاول يوقع هاد البنت فالشباك ديالو ولكن فجأة كيولي كيبغيها، وكتتخلط الأمور بين الصراع ديال الحب ومواقف أخرى درامية.

التصوير كان بدا في حي الناصرية، وكان حاضر المنتج تامر مرسي اللي قطع معاهم التورتة ديال البداية وتصور معاهم. وكيشارك في المسلسل، من غير أحمد العوضي ويارا السكري، كل من هدى الإتربي، ومحمود عبد المغني، ولجين خليفة، ودعاء حكم، وسوسن بدر، ورانيا يوسف، واللواء وليد السيسي، وعمر الشناوي، وعماد زيادة.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، والإنتاج ديال تامر مرسي. أما بالنسبة للكتابة، المؤلف كمل تقريبا 21 حلقة من أحداث المسلسل. وحسب ما علمه موقع «الرئيس نيوز»، سيحصل أحمد العوضي على نحو 15 مليون جنيه مقابل مشاركته في بطولة هذا العمل.