الموزع أحمد عادل: أحمد سعد رجع الأغنية الشرقية للملعب!

ترفيه

الموزع الموسيقي ديالنا، أحمد عادل، طلع لينا بواحد الخبر لي سخّن الساحة الفنية. السيد ما تردّدش وقالها علناً: الألبوم الجديد ديال الفنان أحمد سعد، لي هو قصة فحد ذاتو، ماشي مجرد عمل عادي. لا أسيدي، هادي 'رجعة واعية' للأصالة الموسيقية لي كنا توحشناها، وخطوة جريئة غادي تزيد المكتبة العربية 'رؤية عصرية' ضرورية باش نتهلاو فودنينا شوية من هادشي لي كنسمعو.

عادل، لي بان عليه الفخر بهاد التجربة، كيشوف باللي هاد الألبوم لي فيه خمسة ديال الأغاني، . تيقولك الطابع الموسيقي ديالو 'فريد من نوعو'، وكايحتفل بالأصالة الشرقية الأصيلة لي كتدخل للقلب بلا ستاذان، وكاتخاطب المشاعر ديال الجمهور ماشي غير الودنين.

وعلى ذكر التفاصيل، أحمد عادل ماشي غير شارك، راه حط البصمة ديالو على جوج دالأغاني رئيسية فهاد التحفة الفنية. الأولى هي أغنية 'وعدني' لي كتبها الشاعر عليم ولحنها مدين، وتوزيعها جا من يدين عادل. والثانية سميتها 'مين'، من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد، وبطبيعة الحال، التوزيع كان من إبداع أحمد عادل كذلك.

اللي عجب عادل بزاف فهاد المشروع، هو الجرأة الكبيرة ديال أحمد سعد. فواحد الوقت فين الموسيقى الإلكترونية والأنماط العصرية دايرة حالة، وسيطرت على كلشي، سعد قرر يقلب الطاولة ويخوض تجربة موسيقية مختلفة كليا. الموزع وصف هاد الخطوة بـ'رهان واعٍ ومقدَّر' على قيمة الموسيقى الشرقية. الصراحة، راه ماشي ساهل باش تقامر على الأصالة فزمن الـ'تريندات' لي كتمشي وتجي، ولكن سعد بان عليه مصرّ باش يرجع لينا الجو القديم ديال 'الزمان الجميل'. واش قدر يوفق فهاد التحدي؟

عادل زاد ووضح لينا المصادر ديال الإلهام ديالو فهاد الخدمة. قالك رجع للروح ديال التوزيعات الموسيقية ديال الستينات، وكشف على كيفاش تبع الأساليب ديال البناء الموسيقي والحوار لي كيكون بين الآلات. الهدف ديالو كان يقدم لينا رؤية مجددة لي تحافظ على الروح الأصيلة ديال الموسيقى الشرقية، وفنفس الوقت توصل وتتفاعل مع الأجيال ديال دابا. يعني بغا يجمع لينا الماضي والحاضر فطبق واحد بنين، وديك الساعة نشوفو واش غادي يعجب الكل ويدخل الخاطر!