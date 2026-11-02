يوسف فهمي الإدريسي كيضربها من جديد: أغنية وطنية على حساب 'عيد الوحدة'!

ترفيه

يوسف فهمي الإدريسي رجع من جديد! الفنان المغربي أطلق أغنيته الوطنية الجديدة اللي سماها 'عيد الوحدة – Aïd Al Wahda' نهار 2 أكتوبر 2026. هاد العمل الفني جا باش يحتفل بالمغرب، وبوحدتنا الترابية اللي عزيزة علينا، وكيعبر على مشاعر المحبة والوفاء للملك محمد السادس، والاعتزاز بالانتماء لبلادنا الحبيبة. وجات هاد الأغنية مناسبة مع الاحتفال بعيد الوحدة اللي كيكون كل عام نهار 31 أكتوبر.

كيفاش كيوظف يوسف فهمي الفن للوطن؟

الأغنية الجديدة ماشي أي أغنية وصافي، بل عليها التوقيع ديال يوسف فهمي الإدريسي فالكلمات والألحان. الأغنية كتنتمي للأعمال الوطنية ديالو اللي ديما كيسعى من خلالها باش يستغل الموسيقى كطريقة باش يعبر على ارتباطه العميق بالمغرب وقيم الوحدة والتلاحم بين جميع المغاربة. هادشي ماشي غير فن، بل رسالة قوية كتوصل للقلب.

أسلوبه الموسيقي هو داكشي اللي كيزيدو تميز. الإدريسي عندو واحد الخلطة سحرية كتجمع بين الجذور المغربية الأصيلة ديالنا، وبين التأثيرات الثقافية اللي اكتسبها فسنوات اللي دوزها برا البلاد. هاد المزيج هو اللي كيعطي للأغاني ديالو واحد النكهة خاصة، كتحس بيها كل مغربي فين ما كان، وكتوصل حتى للعالم.

مسيرة فنية عالمية... من مراكش لباريس

يوسف فهمي الإدريسي فنان ماشي عادي، هو فنان شامل بامتياز. ماشي غير كيغني، بل كيألف ويلحن وينتج وكيعزف على بزااف ديال الآلات الموسيقية. تخيلو معايا، هاد الفنان حياتو المهنية كلها بين مراكش، المدينة اللي تزاد فيها وتربى، وبين العاصمة الفرنسية باريس. مستفيدا من تجربة فنية متعددة الثقافات.

بدا عمرو مع الموسيقى من سن 14 عام فمراكش، فاش بدا كيتعلم يعزف على الكيتار. ومن تما التجربة ديالو تطورت بزاف فأكثر من عشرين سنة دوزها برا المغرب. ما بقاش غير فنان، بل أسس شركة سميتها 'Night Sound Production' اللي تخصصت فتظيم التظاهرات الفنية والثقافية. وشارك بهاد التجربة فتنظيم عدة فعاليات فـسويسرا، بحال 'مهرجان جنيف العالمي للسلام' فـ 2010. وملي رجع للمغرب، أسس الماركة الموسيقية ديالو 'News TV Music' والاستوديو ديال الإنتاج والتسجيل ديالو 'YooStood'. هادشي كامل كيبين بلي ماشي غير كيغني، بل كيصنع مسار فني متكامل.

الإدريسي: فنان شامل ورؤية متكاملة

شنو اللي كيميز أعمال الإدريسي؟ هي التنوع اللغوي الكبير. ماشي غير كيكتب ويلحن وينتج أغاني بالدارجة المغربية، بل وبالأمازيغية والعربية ولغات أخرى. هادشي كيبين الانفتاح ديالو والرغبة ديالو يوصل لجمهور كبير ومتنوع. وماشي غير هادشي، الإدريسي كيهتم حتى بالتصوير الفوتوغرافي والإخراج البصري للأعمال ديالو، بما يعكس حرصه على تقديم إنتاجات تجمع بين الموسيقى والصورة.

النجاح والصدى... أغاني وصلات بالملايين

يوسف فهمي الإدريسي ماشي أول مرة كيتألق فالمجال الوطني والديني. قبل 'عيد الوحدة'، كان قدم أغاني بزااف. من بينها أغنية 'Ramadan Ya Habib' اللي جابت أكثر من مليون مشاهدة؟ وكاين عاوتاني أغنية 'Malikna Lhabib' اللي كانت احتفال بعيد ميلاد الملك محمد السادس.

وفـ 2025، أطلق أغنية 'Wana Maghribi' اللي كانت دوزات فالقناة الثانية 2M، ووصلات لأكثر من زوج د المليون مشاهدة فاليوتيوب. أغنية ركزات على الهوية المغربية والاعتزاز بالانتماء للوطن. وما ننساوش 'One Africa' اللي كتبها ولحنها وأداها مع الفنان شيكو، أحد مؤسسي فرقة 'Gipsy Kings' الأسطورية، فعمل فني كيحمل رسائل ديال التقارب الثقافي والوحدة بين الشعوب. وحتى فـ 2026، قبل أغنية 'عيد الوحدة'، كان طرح أغنية '48 Nations – World Cup 2026' اللي كانت مستوحاة من تاريخ كرة القدم وقيم السلام والوحدة. هادشي كيبين بلي الإدريسي فنان ديما حاضر ومواكب للأحداث الكبرى.

وبطبيعة الحال، أغنية 'عيد الوحدة' دابا موجودة فجميع المنصات الموسيقية الرقمية باش كلشي يقدر يسمع ليها. وزاد عليها الفنان نسخة مصورة للكلمات ونسخة ديال الكاراوكي فاليوتيوب. يعني لي بغا يغنيها معانا، عندو كلشي واجد! بصراحة، شي فنان ديما كيجيب الجديد وكيخلينا نفتاخرو بيه. يا ربي ديما نشوفو هاد الطاقات الفنية اللي كتحب بلادها وكتعبر عليها بأجمل الطرق!