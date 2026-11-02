فيلم "Rental Family" على Disney+: بريندان فريزر غادي يوريك شنو هي "عائلة بالإيجار"!

ترفيه

يلاه وصل فيلم "Rental Family – في حياة الآخرين" لمنصة Disney+، وهاد المرة جايب لينا المخرج هيكاري معاه قصة لي تخليك تحك راسك وتفكر مزيان. بريندان فريزر، الفائز بالأوسكار عن The Whale، كيلعب دور واحد الممثل تالف في طوكيو، حاس براسو ضايع وما عندو حتى شي اتجاه واضح في حياتو.

يحصل على وظيفة غير متوقعة في وكالة تقدم عائلات للإيجار، وتتم الاستعانة به لتأدية دور أقارب بديلين أمام العملاء.

يكتشف تدريجياً الحدود الغامضة بين التمثيل والواقع، وتثير هذه اللقاءات تساؤلات حول هويته وعلاقته بالآخرين.

هاد العمل لي كيقدمو استوديو Searchlight Pictures، كيعتابر محطة جديدة ومهمة في مسيرة بريندان فريزر الفنية. عُرض الفيلم في دور السينما بفرنسا في 4 فبراير 2026.

الإنتاج ديال هاد العمل المثير كان على عاتق جوليا ليبيديف وإيدي فايسمان لي كيمثلوا Sight Unseen Pictures، ومعاهم شين ياماغوتشي من Knockonwood. السيناريو كتبوه المخرج هيكاري وستيفن بلاهوت، أما التصوير فتكلف بيه تاكورو إيشيزاكا، والموسيقى الأصلية لي كتزيد الفيلم لمسة خاصة جابوها جونسي وأليكس سومرز.

بصراحة، فكرة "عائلة بالإيجار" كتجي شوية بيزار! واش كيبان ليكم هادشي ممكن يولي عادي في المستقبل؟