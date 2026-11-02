سامي زين محافظ على لقب WWE ديالو بعد عرض سماكداون حماسي

ترفيه

عرض سماكداون اللي فات كان عامر بالتشويق واللقطات الحماسية اللي خلات الجماهير على أعصابها. الأسبوع اللي فات، شفنا بزاف ديال الأحداث لي تستاهل الهضرة، وأهمها هو كيفاش سامي زين قدر يحافظ على اللقب ديال WWE ديالو.

سامي زين، اللي ديما كيعطينا ماتشات مايتنسَاوش، ربح تريك ويليامز واحتفظ باللقب.

حتى اللقب ديال السيدات مابقاش يفلت من تشيلسي جرين، لي ربحات نيكي بيلا . أما راكيل رودريجيز وروكسان بيريز، فقد أفسدوا على تيفاني ستراتون خطتها باش تصرف حقيبة موني إن ذا بنك ديالها ضد بطلة العالم ليف مورجان.

ومانهضرش ليكم على راي فينيكس اللي حتى هو حافظ على اللقب ديال AAA للوزن المتوسط ضد ريكي ساينتس، وديمون فين بالور لي دمر جونتر من بعد ما صيفطو ليه دانهاوسن. هذاشي كامل كيبين باللي الجو كيبقا ديما مشتعل في WWE.

وقبل نزاله المنتظر في كراون جول، كودي رودز صيفط رسالة أخيرة لراندي أورتن، وهادشي كيزيد يشعل الحماس للماتش اللي جاي.