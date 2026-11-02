بلوك “سامبل” وحنان مطاوع تخطف الأضواء بـ”جمبسوت” أسود!

ترفيه

الفنانة حنان مطاوع بارطاجات تصاور جداد ليها على حسابها الرسمي في إنستغرام. هاد الإطلالة ديالها كانت “سامبل” ولكن خطفت الأنظار كاملة، .

تألقات حنان في هاد التصاور بـ”جمبسوت” أسود أنيق وجذاب، جا بتصميم مميز كيبين الرشاقة ديالها والجمال الطبيعي بلا تكلف.

من جهة المكياج، حنان مطاوع اختارت ألوان ترابية بحال البني والكحل باش تبرز جمال عينيها بشكل طبيعي وجذاب، وزادت عليهم واحد “روج” بالوردي الناعم لي عطّاها لمسة أنثوية هادئة وزوينة. وحتى الشعر ديالها البني الطويل خلاتو مطلوق على كتافها بواحد الطريقة خفيفة وراقية، وهذا الشي لي كمل اللوك وعطاه واحد الانسجام رائع.

بصراحة، إطلالة “سامبل” فيها “الكلاس”، ومْبينة أن حنان مطاوع كتعرف شنو كيليق ليها بالضبط. دابا نتوما، واش عجباتكم هاد الإطلالة الهادئة والأنيقة، ولا كنتو كتسناو منها شي حاجة أكثر جرأة هاد المرة؟