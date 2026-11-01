فنان مغربي كيتشد مع سيدة متزوجة.. وشكاية الزوج هي السبب

ترفيه

نهار السبت 31 أكتوبر اللي فات، المصالح الأمنية فمدينة تامسنا دخلات على الخط ووقفات واحد الفنان مغربي، كان رفقة سيدة متزوجة داخل الشقة ديالها. وهادشي كان بناءً على شكاية من الزوج ديال السيدة، اللي رافق عناصر الشرطة حتى لعين المكان فين لقاو الطرفين بجوج.

المعلومات اللي خرجت كتقول بلي هاد السيدة كانت من قبل تلميذة عند هاد الفنان أيام ما كان كيخدم كأستاذ جامعي فواحد الكلية فمدينة القنيطرة.

من بعد ما تشدو، الطرفين بجوجهم تديراو لمقر مفوضية الشرطة فتامسنا. تما تقرر يتحطو تحت تدبير الحراسة النظرية، وكل هادشي جا بناءً على تعليمات النيابة العامة اللي بغات تعمق البحث وتسمع لكل واحد فيهم باش تحدد الظروف والملابسات الكاملة لهاد القضية .