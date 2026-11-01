الديفا سميرة سعيد راجعة لينا بألبوم جديد: 14 أغنية و5 كليبات!

ترفيه

سميرة سعيد، ديفا الأغنية العربية، راجعة بقوة من بعد قرابة عامين ديال الخدمة على الألبوم! الألبوم الجديد ديالها واجد، وكيحمل معاه مفاجآت كثيرة لجمهورها. هادي 14 أغنية غاتخرج على جوج مراحل، بجانب 5 أغنيات على طريقة الفيديو كليب.

المرحلة الأولى من هاد الألبوم المنتظر غاتشوف الضو مع بداية شهر نونبر. أما المرحلة الثانية، فباقي ما تحدد ليها وقت بالضبط، . الألبوم غادي يخرج تحت إشراف شركة "SS Production" ديال سميرة سعيد، والتوزيع غادي يكون على عاتق "Digital Sound".

الألبوم الجديد جاي متنوع باش يرضي جميع الأذواق. فيه من المقسوم اللي كينوض الشطيح، وفيه الدراما اللي كتقيس القلب، وفيه حتى الرومانسية اللي كتحلم. الغالبية ديال الأغاني جات باللهجة المصرية، ولكن الخبر اللي فرحنا بزاف كجمهور مغربي هو أنه كاين بلاصة للأغنية المغربية! كاين أغنية مغربية حاضرة في الجزء الأول من الألبوم، وكاين احتمال كبير تكون أغنية مغربية أخرى ضمن الجزء الثاني. هادشي اللي بغينا نشوفو من الديفا!

كثير ديال الأسماء شاركات فصناعة الألبوم. في الكلمات عندنا أسماء بحال شادي نور ونادر عبد الله وتامر حسين وبهاء الدين محمد وخالد تاج الدين ومصطفى ناصر ومحمد الشافعي ومحمد القاياتي. الألحان موقّعة من بحال عمرو مصطفى وبلال سرور ومحمود العسيلي وأحمد طناني وإسلام رفعت. وعلى مستوى التوزيع الموسيقي، كاين هاني يعقوب وهاني ربيع وأمير هداية وأحمد عادل وأحمد أمين وبيدو .

وباش يوصل الصوت ديال الديفا بأحسن جودة، الماستر والميكس تكلفو بيهم بحال أمير محروس ومحمد صقر وخالد سند وسادو، . وتسجيل الصوت يتولاه مفدي مجدي.

واش نتوما مستعدين لهاد الملحمة الغنائية؟ حنا على أعصابنا باش نسمعو الأغاني المغربية!