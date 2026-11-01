إلهام شاهين رئيسة شرفية لمهرجان شرم الشيخ، وتفكرنا بـ"أحلى الذكريات"!

ترفيه

اليوم انطلقت فعاليات الدورة الحادية عشر من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي! والزين كملات فيه النجمة إلهام شاهين اللي تترأس الدورة هادي شرفيا. المهرجان غايبقى حتى لخمسة د نونبر، وهو تحت رئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، وسميت هاد الدورة على اسم النجمة القديرة سهير المرشدي.

إلهام شاهين ما خفاتش فرحتها بهاد الدور الجديد، وبارتجات مع متابعيها منشور على صفحاتها الرسمية فالسوشيال ميديا، قالت فيه بالحرف: "كنتشرف بزاف نكون الرئيسة الشرفية للدورة الحادية عشر لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي". وفعلا هاد المهرجان عندها فيه أحلى الذكريات.

وإلهام شاهين ما نساتش تبارك للجميع! قالت "ألف مبروك" لسهير المرشدي على هاد التكريم الكبير، وباركات لأحمد بدير على التكريم ديالو بدرع سميحة أيوب التقديرية. وكذاك رياض الخولي على رئاسة لجنة التحكيم، وأشرف عبد الباقي على الماستر كلاس ديال آليات المسرح الكوميدي. هاد الدورة كذلك غاتشهد تكريم نخبة من الفنانين والمبدعين من مصر ودول عربية وأجنبية، منهم النجمة ديانا لازار من رومانيا كأفضل شخصية دولية، والكاتب والناقد أحميدة عياشي من الجزائر كأفضل شخصية عربية، والمخرج الشاب محمد مرسي من مصر كأفضل شخصية شابة. باينة الجوائز والتكريمات غاتكون كثيرة وهادفة!

المهرجان ما غايكونش غير تكريمات، فيه ثلاثة د المسابقات الرئيسية: العروض الكبرى، المونودراما، ومسابقة الشارع. وفي المسابقة ديال العروض الكبرى، كاينين جوائز مهمة بزاف، بحال جائزة بلدية ظفار لأفضل عرض متكامل، وجائزة وائل عبد الفتاح لأفضل مخرج، وجائزة محمد حسن الجندي لأفضل ممثل، وجائزة شيرين الطحان لأفضل ممثلة، وجائزة إيهاب النوبي لأفضل سينوغرافيا، وجائزة ميشيل منير لأفضل مؤلف، وما نساوش الجائزة الخاصة بلجنة التحكيم. الصراحة، البروغرام عامر وغاتكون المتعة مضمونة للمهتمين بالمسرح.

هاد العرس الثقافي كيتنظم تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار المصرية، مع دعم من هيئات ومحافظة جنوب سيناء، وهذا دليل على الاهتمام بالمسرح والفن فمصر. باينة هاد الدورة غاتكون "ضاربة" من كل جهة! شنو كيبان ليكم، واش هاد العام غاتكون أحسن من الدورة اللي فاتت؟