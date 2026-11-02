جديد نتفليكس للرعب: 'بالاراو: جزيرة الدم' وغادي تهرب ليك النعاس!

ترفيه

نتفليكس جابت لينا جديد من الفلبين، مسلسل الرعب اللي سميتو 'بالاراو: جزيرة الدم'. هادشي ماشي غير رعب وصافي، هما غادي يديوك لواحد الجزيرة غامضة، فين تعرف الحقيقة يقدر يكون كثر خطر من أنك تبقى غير ساكت ومتبع الظلام.

القصة كتدور على 'سابينا'، اللي دوزات سنين وهي كتقلب على شي جواب لاختفاء الوالدة ديالها. حتى لقات واحد الدليل غامض قادها لجزيرة بالاراو. ولكن هاد الجزيرة ماشي ساهلة، راه مخبية أسرار غامقة، وكل من يحاول كشفها يتحول إلى جزء من اللغز نفسه.

وهاد الرحلة اللي بدات باش تلقى الأم، غادي تقلب لكابوس حقيقي ملي سابينا كتكتشف بلي تاريخ الجزيرة عندو علاقة مع العائلة ديالها. داكشي اللي كانت كتظن على الماضي ديالها، يقدر يكون ماشي هو الحقيقة كاملة. المسلسل مخلط فيه الرعب اللي فوق الطبيعة مع الفولكلور المحلي، والأجواء فيه كلها غموض وخطر، يعني ماشي غير تعرف أسرار الجزيرة، خاصك أولا تنجا منها.

من إخراج راي ريد، المسلسل كيلعبو فيه نجوم بحال جانين غوتيريز، وأغوت إيسيدرو، وتشارلي ديزون، وروني لازارو. فيه ستة دالحلقات، وتصاوب هاد العام 2026. المصنفين ليه قالو هو رعب، غموض ودراما. يعني الباكيج كامل كاين.

واش قلبكم قادر على هاد الروينة الفلبينية؟ ولا غاتقولو 'بالاراو': باي باي النعاس!