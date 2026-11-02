فضل شاكر رجع للمسرح.. وعلاش النظاظر الكحلة ما حيدهمش؟

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لم يكن ظهور الفنان اللبناني فضل شاكر فمسرح أبو بكر سالم بالرياض مجرد حفلة عادية كتضاف لبرنامج "موسم الرياض" الكبير. لا، هاد السهرة كانت حدث بحد ذاتها، وعودة كلشي كان كيتسناها بفارغ الصبر. تخيل معايا، فنان بحجم فضل شاكر كيرجع للواجهة بعد ما غاب على الحفلات الجماهيرية 14 عام كاملة!

هاد الغياب الطويل خلق واحد الشوق كبير عند الجمهور ديالو فمختلف الدول العربية، ومن طبيعة الحال، التفاعل كان خرافي، واسمو تصدر التريندات والمحركات ديال البحث فجميع المواقع الاجتماعية. ومنظمو الحفل اختاروا للسهرة عنوان "عودة الغايب".

سهرة الرياض: اللحظة اللي كلشي كان كيتسناها

من اللحظات الأولى اللي طلع فيها فضل شاكر للمسرح، كلشي حس بأن هاد الحفل ماشي بحال الحفلات التقليدية. الجمهور استقبلوه بالتصفيق الحار اللي زاد فالشوق ديال اللحظة هادي، وفضل شاكر بقى واقف قدامهم شحال من دقيقة قبل ما يبدا يغني، وداك المشهد بوحدو خدا اهتمام كبير فالإعلام. كانت هاد العودة للمسرح هي الحلم ديال جمهور فضل شاكر، خصوصًا أن اسمه بقى حاضر فالساعة الغنائية رغم الغياب الطويل ديالو على الحفلات المباشرة.

الإطلالة اللي دارت الضجة: نظارات "الغايب" الكحلة

لكن اللقطة اللي ما دازت على الجمهور مرور الكرام هي فاش ظهر فضل شاكر ومعاه ولدو الفنان محمد فضل شاكر. محمد كان حاضر باش يساند باه فهاد المناسبة التاريخية، واللي زاد من الدراما هي أن الأب والابن بجوج لبسوا نظارات شمسية كحلة، وهي نفس الإطلالة لي اختارها فضل شاكر. هاد الظهور المشترك، خصوصًا أن محمد فضل شاكر حتى هو فنان ومعروف، خطف الأضواء وعجب المتابعين بزاف.

وحتى الفنانة نوال، لي شاركات فالسهرة، لبسات حتى هي نظارات شمسية كحلة، كإشارة تضامن واضحة مع فضل شاكر. وبهاد الشي، النظارات الكحلة ولاو هما نجمات الحفل بلا منازع، وأثاروا فضول كلشي. واحد من أقوى اللحظات كانت فاش غنى فضل شاكر مع نوال الدويتو ديالهم القديم أحاول اللي جمعهم أول مرة عام 2001. هاد الدويتو اللي رجع للحياة بعد مرور ما يقارب ربع قرن، كان من المحطات البارزة فالحفل، خصوصًا أن الأغنية مرتبطة عند الجمهور بمرحلة مهمة من المسيرة الفنية ديالهم بجوج. ونوال وصفات صوت فضل شاكر بأنه صوت العشاق.

السر وراء النظارات: قصة كثر من مجرد موضة

السؤال اللي بقى كيدور فالراس ديال كلشي هو: علاش هاد النظارات الكحلة اللي ما حيدهمش فضل شاكر طول الحفل، رغم أن السهرة كانت داخل المسرح وماكاينش شمس؟ الجواب ماشي غير موضة ولا إطلالة جديدة. النظارة الكحلة كانت دائمًا جزء من إطلالات فضل شاكر فالسنوات الأخيرة، سواء فالمناسبات العامة أو فمراحل مختلفة من حياتو.

وكاين تقارير إعلامية لي كشفت السر الحقيقي: الفنان اللبناني كان كيعاني من مشاكل فالبصر، وهادشي مرتبط بالسنوات الطويلة لي دوزها فغرفة داخل مخيم عين الحلوة، لي دامت أكثر من 13 عام. وزيادة على هادشي، كاين تقارير أخرى كتقول بلي عندو مشاكل فالبصر مرتبطة بمرض السكري وزيادة حساسيته للضوء. وهادشي هو اللي كيفسر علاش كيعتمد على النظارات الداكنة فكل مرة كيبان فيها قدام الجمهور. هاد التحولات الكبيرة اللي دازت فحياة فضل شاكر خلال فترة الغياب ديالو، ما منعاتش أعماله الغنائية القديمة تبقى حية وكيتسمع ليها بزاف فالمنصات الموسيقية.

من بعد نهاية الحفل، المقاطع ديالو بقات كدور فجميع منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا لحظات الاستقبال الأولى، وظهور الأب والابن مع بعض، وإعادة الدويتو ديال أحاول. ومع هاد العودة القوية، الفنان فضل شاكر وولدو محمد غادي يديرو حفل آخر فجدة شهر نوفمبر هاد العام. واش هاد العودة غادي تكون فاتحة لصفحة جديدة فنيا؟