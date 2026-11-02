هدى الإتربي خطفات الجوائز والأنظار فالأهرامات!

ترفيه

هدى الإتربي دارتها زوينة وخطفت الأنظار فحفل "The Best 2026" اللي كان منظم فواحد الجو الساحر تحت سفح الأهرامات فالجيزة. ماشي أي بلاصة هادي، خاص تكون نْجمة بصح باش توقف تما وتضوي.

بإطلالة فاخرة وحضورها المميز، الإتربي بانت بحال شي أميرة وسط نخبة من أكبر نجوم الفن والإعلام. وإطلالتها الفاخرة خلاتها تحت الأضواء.

وهاد الشي ماشي غير "تفرشيط" وصافي! هدى الإتربي توّجات بجائزة "أفضل ممثلة دور ثان في الدراما". هاد التكريم جا تقديرا للأداء الأخير ديالها اللي كان واعر بزاف على الشاشة، وكلشي عجبو، من الجمهور حتى النقاد. يعني ماشي غير الزين، كاين حتى الموهبة.

هدى قالت بلي فرحانة بزاف بهاد التكريم، ودارتو كادو لكل واحد آمن بالموهبة ديالها وساندها فطريقها الفنية. بصراحة، تستاهل كل خير، ومنها للمزيد من الألقاب والإطلالات اللي كتحمق! شكون فيكم شاف الإطلالة ديالها؟ واش بصح عجبتكم؟