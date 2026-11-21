ترفيه

تخيل معايا ممثل ما كيهمو غير الدور القوي، ماشي النوع ديال الفيلم. هادشي لي دار آسر ياسين لي تكرم بجائزة "فاتن حمامة للتميز" في الدورة الـ47 ديال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. بصح بصح، مسيرة كلها تجارب مختلفة وأداء كيبدل لون جلدو مع كل شخصية، وهاد التكريم جاء باش يسلط الضو على هادشي كامل.

آسر ياسين بدا من التحت، ماشي ببطولة مباشرة. في بداية الألفية، كان كياخد أدوار صغيرة هنا وهنا، بحال "حليم" في 2006 و"الجزيرة" في 2007، قبل ما يلعب دور ضابط في "جنينة الأسماك" في 2008. هاد الأدوار الصغيرة كانت هي "الجامعة" ديالو، خلاتو يتعرف على بزاف ديال المخرجين ويحتك بممثلين كبار لي عندهم الخبرة. هو براسو قال في الندوة ديالو بمهرجان القاهرة بلي شريف عرفة عطاه الثقة الكبيرة في "الجزيرة"، والدور ديالو كبر مع الخدمة، وهادشي خلاه يتجاوز رهبة الوقوف قدام نجوم بحال أحمد السقا وباسم سمرة. يعني البداية ديالو كانت مدرسة ماشي غير أدوار.

شوف معايا الذكاء فاش كيبغي يدخل فالدور بالصح. ففيلم "إحنا اتقابلنا قبل كده" في 2008، لي لعب فيه شخصية هشام، عازف الساكسفون، ما اكتفاش بالشكيل. لا سيدي، تدرب شهرين كاملين على آلة الساكسفون باش يتعلم كيفاش يهزها، يتحرك بيها، وكيفاش يتفاعل مع الموسيقيين فاش كيعزفو. هاد الاستعداد لي كيكشف على اهتمامو بالتفاصيل الجسدية والمهنية ديال الدور هو لي كيصنع الفرق الكبير.

وفي العام نفسه، شارك في فيلم "زي النهاردة" ديال 2008، لعب دور "مو" الشاب المدمن على المخدرات. و"الوعد" كان خطوة أخرى للبطولة السينمائية مع ممثلين كبار بحال محمود ياسين وغسان مسعود.

ولكن قمة الإبداع كانت في "رسائل البحر" في 2010. هنا لعب شخصية "يحيى"، طبيب شاب كيعاني من التأتأة. الدور ما كانش ساهل، والتأتأة ما كانتش مجرد تفصيل شكلي. آسر ياسين مشا بعيد في التحضير: استعان بأطباء ديال التخاطب، وتاقى مع ناس كيعانيو من اضطرابات في الكلام باش يقدم الشخصية بواقعية بدون اختزال. تخيل معايا خاصك تتحكم في الإيقاع ديال الكلام، الوقوف المفاجئ، محاولة تكمل الجملة، وحتى تعابير الوجه لي كتجي قبل الكلمات أو كتعوضها، كل هادشي باش توصل العالم الداخلي ديال الشخصية. واشمن تكيليت هادي!

ومن بعد، كيبدل "مود" الأداء كامل. في "فرش وغطا" ديال 2013، لي شارك حتى في الإنتاج ديالو، قدم شخصية سجين خرج من الحبس خلال أحداث يناير 2011. هنا لعب الدور بطريقة مختلفة تماما، عبر المشي والحركة والنظرات ديال الخوف والارتباك، كيوصل ليك الإحساس بعدم اليقين بدون حوارات طويلة كتشرح شنو كيحس بيه. هاد التجربة بينات بلي هو مستعد يغامر في مشاريع ماشي تجارية وما كيهموش فيها غير القوالب المعتادة.

وما بين هادشي كامل، كنشوفوه كيبدل الجلابة ديال الجدية ويلبس جلابة الكوميديا الخفيفة. ففيلم "بيبو وبشير" ديال 2011 مع منة شلبي، لعب شخصية بشير الشاب المصري ذي الأصول التنزانية لي فالرياضة، في قالب كوميدي رومانسي. هادشي ورانا بلي هو قادر يلعب أدوار خفيفة بلا ما يفرض عليها الجدية لي ميزات بعض أدوارو السابقة.

مع الوقت، ياسين بدا كيتوسع في السينما الجماهيرية. في "تراب الماس" ديال 2018، لي مأخوذ من رواية أحمد مراد، لعب دور طه حسين الزهار لي كيتلقى راسه فواحد العالم ديال الجرائم والفساد. هاد الفيلم كان نقطة تحول كبرى في مسيرتو، خلاه يتجه لسينما التشويق لي كيعجبها الجمهور الواسع، ماشي غير الأفلام المستقلة والتجريبية. يعني يقدر يجمع بين الدور المركب والجمهور الكبير.

حتى المشاركات الصغيرة كيكونو عندها قيمة. بحال الظهور ديالو في "ولاد رزق 2" ديال 2019 كشخصية "الشايب" في مشهد قصير قرب نهاية الفيلم، كان كافي باش يثير الاهتمام بالشخصية وبإمكانية توسيع حضورها داخل عالم السلسلة. وهادشي كيبين بلي هو مستعد يشارك في عمل جماهيري كبير حتى ولو كان الدور ديالو محدود. هادي ماشي ساهلة!

وفي آخر أعمالو، كيزيد يورينا المفاجآت. في "شماريخ" ديال 2023، لعب دور رؤوف، الابن غير المعترف به لتاجر سلاح، لي كيدير أعمال إجرامية باش الأب ديالو يعترف بيه ويعطيه مكانة في العائلة. وعاود بان في "السرب" ديال 2024، لي فيلم حركة بطابع عسكري. أما آخر تحفة، هي في "إن غاب القط" لي غيتعرض بين أواخر 2025 وبداية 2026، لي لعب فيه جوج شخصيات ديال توأم: واحد طبيب بيطري وواحد سارق، وكلها مواقف مضحكة وملتبسة. هادشي كيتطلب من الممثل يبين اختلافات واضحة في الحركة، الإيقاع، طريقة الكلام، وردود الفعل باش الجمهور يفرق بيناتهم ماشي غير بالشكل الخارجي.

الزبدة ديال هادشي كامل هو أن آسر ياسين ماخلاش راسو محبوس فشي قالب معين، ومسيرتو لي دامت أكثر من عقدين كلها تنوع ومغامرات. واش كيبان ليكم باقي شي نوع ديال الأفلام ما جربوش؟