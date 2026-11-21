ترفيه

الممثل ديالنا هشام بهلول لوّح لينا بإمكانية يودع التلفزة المغربية ويطوي صفحة الأعمال الوطنية. علاش؟ السيد ماراضيش على الحضور ديالو المحدود فالإنتاجات ديال البلاد، وكيقول باللي دابا ولا كيفكر يدير غير السينما هنا فالمغرب، وبالنسبة للتلفزة، كاين غير المشاركات العربية.

بهلول عبر على استياء كبير من قلة الشوفان ديالو فالتلفزة المغربية، ووصف الوضع بأن 'التلفزيون أصبح مجالا متحكما فيه'. هادشي اللي خلاه يفكر بجدية يدير ستوب للأعمال التلفزيونية الوطنية.

الممثل ماخفاش الحشمة ديالو قدام أسئلة الجمهور اللي كتكرر بزاف على غيابو من الشاشة الصغيرة. وحمل المنتجين المسؤولية على هاد الوضع، وشدد على أن حب وتقدير المغاربة ليه هو أهم حاجة ربحها فالمسار الفني ديالو.

بهلول شاف باللي من حق الجمهور يسول على غياب الفنانين حيت هما اللي كيساهمو فلوسهم (بالضرائب) لتمويل هاد الإنتاجات. وكرر أن التقدير الحقيقي كيجي من عند الناس، ماشي من عند المنتجين.

المثل تفكر حتى العناية اللي حظى بها من الملك محمد السادس، وكيقول باللي كل عام كيتفكر الدعم اللي جاه من الملك، خصوصا فاش أمر قبل سنوات باش يتوفرو ليه الرعاية الصحية من بعد ما دخل فغيبوبة.

بالنسبة للمشاريع الجاية، بهلول كشف على وجود عروض ومشاريع مازال ما وصلات لمرحلة التصوير. كان غادي يشارك فواحد العمل عربي، ولكن المخرج عبد الباري أبو الخير قال ليه قبل أيام باللي المشروع تأجل للعام الجاي بسباب الميزانية الكبيرة. وكاين مشروع آخر مع سامر الجبر اللي تفاصيلو غتبان قريب، وزيد عليها عمل تلفزيوني مغربي كان تافق عليه العام اللي فات، ولكن مازال ما خداش التأشيرة باش يبدا التصوير وما كاين حتى جديد عليه.

فحاجة أخرى، بهلول عبر على فخرو بالمشاركة فالدورة الثالثة والعشرين ديال المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وشاف باللي هاد التظاهرة من المهرجانات السينمائية العالمية المتميزة. وماتنساش الإشادة ديالو بتكريم الفنان المغربي يونس ميكري، اللي اعتبرو لفتة مستحقة للمسار الفني ديالو.

بصراحة، بنادم كيعيا من 'كونترول' التلفزة... ولكن واش بصح غنشوفو بهلول غير فبرامج الشقا العربي والسينما المغربية؟