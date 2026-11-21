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تألقت الفنانة الشابة لجين خليفة، لي عقلنا عليها بطلة كليب "لولا البنات" لي دار ضجة كبيرة لعمرو دياب، على السجادة الحمراء فالختام ديال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فالنسخة الـ47 ديالو. لجين اختارت تلبس فستان أخضر، و بقات كتاخذ تصاور تذكارية كتبين لينا بلي واثقة من راسها و عارفة شنو كدير. بصراحة، هاد الإطلالة كانت واعرة، و كتأكد لينا بلي لجين جاية بقوة و كتفرض بلاصتها فساحة النجوم. ولكن واخا داكشي كامل، باين بلي عينيها على شي حاجة أخرى أهم دابا.

فخبر آخر لي غادي يفرح الفانز، لجين خليفة بدات تصور المشاهد الأولى ديالها فمسلسل جديد واعد سميتو "سلطان الديب"، و لي ماشي أي مسلسل، حيت من بطولة النجم أحمد العوضي. المسلسل، حسب داكشي لي كيدور، غادي يكون موعدنا معاه فرمضان ديال 2027، تصويرة من الكواليس ديال المسلسل كانت دارت حالة، بانت فيها لجين و هي شادة الكلاكيت بفرحة كبيرة، و هادشي كان احتفال بلي بدات التصوير ديال المشاهد ديالها. لجين غادي تلعب فالعمل شخصية "مريم"، لي هي الأخت الصغرى ديال أحمد العوضي،

مسلسل "سلطان الديب" فيه بزاف ديال النجوم الكبار بحال يارا السكري، رانيا يوسف، سوسن بدر، هدى الإتربي، محمود عبد المغني، محمود البزاوي، و خالد محمود، بالإضافة لفنانين آخرين. القصة كتبها محمود حمدان، و الإخراج لمحمد عبد السلام. الأحداث كدور فإطار اجتماعي شعبي، و فيها عدد من الصراعات.

لجين خليفة كانت جذبات الأنظار قبل هادشي كامل ملي بانت فكليب "لولا البنات" ديال عمرو دياب، لي دار ضجة و نجاح كبير. و ماتنساوش بلي كانت عندها تجربة تمثيل ناجحة فرمضان ديال 2026، فمسلسل "حكاية نرجس" لي كانت فيه مع النجمة ريهام عبد الغفور، و لي حتى هو شاف نجاح كبير ملي تعرض. مسلسل "حكاية نرجس" كان من بطولة ريهام عبد الغفور، حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، و أحمد عزمي، بالإضافة لجين خليفة و فنانين آخرين. السيناريو و الحوار كانو من إعداد عمار صبري، و الفكرة و الإخراج لسامح علاء، و الإنتاج لمحمد مشيش. واش هاد الطلة الخضراء و الدور الجديد ف"سلطان الديب" غادي يخليو لجين خليفة نجمة الصف الأول؟ الأيام بيناتنا!