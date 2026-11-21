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كشف الفنان عصام السقا على كواليس جديدة من مسلسل «عشماوي»، اللي غادي يتشاف في رمضان 2027، وشاركو محمد رمضان. هاذ الخبر بوحدو كافي باش نشعلوا الحماس، خصوصا مع العام اللي باقي طويل على العرض!

السقا نشر الصور في «فيسبوك»، وورانا ملامح من الشخصية ديالو في المسلسل. وزاد شوقنا بزاف مني كشف سمية الشخصية لي غادي يلعبها، وهي «حمزة الهواري». معاه، أكد تفاؤلو الكبير بالعمل، وقال بالحرف: «عشماوي، بإذن الله نجاح أسطوري». نجاح أسطوري؟ يا سلام! نشوفوا واش «حمزة الهواري» ديالنا غيجيبها صحيحة.

مسلسل «عشماوي» غيكون عامر بالتفاصيل والأحداث اللي كتوعد تكون مشوقة. والطاقم ديالو غير بوحدو كيحكي قصة أخرى. محمد رمضان هو بطل العمل، والوالدة ديالو غادي تلعب دورها الفنانة الكبيرة إسعاد يونس. ومادام عندنا البطل، خاص تكون عندو الزوجة، اللي هي الفنانة يسرا اللوزي. ودور الحماة اللي هي الأم ديال يسرا اللوزي غادي تلعبو الفنانة هناء الشوربجي. ياكما شي دراما عائلية من دابا؟!

القائمة ما كتساليش! الفنانة انتصار غتكون الأخت ديال محمد رمضان في المسلسل. والزوج ديالها، يعني راجل أختو، غادي يلعبو الفنان باسم سمرة. وحتى يوسف رأفت غادي يكون الأخ ديالو. وحتى بنتو، سميتها فاطمة، غادي تلعبها جيسيكا حسام الدين. يعني العائلة كلها حاضرة وواجدة للفرجة.

هاذ العمل الدرامي، اللي كيبانلينا غادي يكون من الأعمال القوية في رمضان 2027، من تأليف محمد إسماعيل أمين والإخراج لبيتر ميمي. بصراحة، التشويقة بدات من دابا، وكنتسناوا نشوفو واش «حمزة الهواري» والعائلة ديالو غادي يحققوا هاد النجاح الأسطوري اللي وعدنا بيه عصام السقا. ونتوما، واش مستعدين لهاد الأسطورة الرمضانية في 2027؟