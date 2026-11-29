ترفيه

سي مهدي رجع بالذاكرة لواحد الفترة كانت هي البداية ديالو في المجال الفني، وبارطاجا في إنستغرام صورة ديال أول ألبوم غنائي خرّجو. الفنان فكّر المتابعين بلي كان عندو غير 20 عام ملي خرّج هاد الألبوم، وأكد بلي في الوقت اللي بزاف ما كانوش كيجازفو ويخرجو ألبوم فالمغرب، هو ومن معاه كانو كيغامرو وكيصنعو التاريخ.

سي مهدي أكد بلي راه من أول كاسيت وأول تجربة ديال مغني راب وهو في «هاد اللعبة» هادي 26 عام، يعني قبل ما تولي السوشيال ميديا والترندات هي اللي كتحكم، وقبل ما يولي الراب موضة كيفما هو دابا. وشدد على أن التاريخ ما كيتنساش.

ومن جهة أخرى، سي مهدي ما وقفش غير عند الذكريات، بل شوّق الفانز ديالو لعمل غنائي جديد كيوجد ليه. وبارطاجا فيديو من داخل استوديو التسجيل، وعلق عليه بأن الجديد على الأبواب وأن الفنان كيوجد ليهم شي حاجة غادي تقلب الدنيا.

وكان الفنان قد أصدر أغنية «Cabriolet» في شهر غشت الماضي عبر قناته على يوتيوب. هاد العمل كان سي مهدي هو اللي كتب كلماتو ولحّنو ونتجو، ومكانش مصور على طريقة الفيديو كليب.

صراحة، زوينة هاد الوقفة ديال سي مهدي مع راسو باش يفكرنا بلي الراب في المغرب عندو تاريخ، ولكن واش هاد «الجديد» اللي جاي غادي يكون فعلاً كيقلب الدنيا ولا غير تشويق عادي؟