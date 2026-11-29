ترفيه

محمود ميكري وخوه الصغير يونس ميكري خطفو الأنظار فاش بانوا على السجادة الحمراء في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش. اللحظة اللي بقات في البال هي فاش محمود استقبل خوه بعناق حار وبوسة قدام المصورين، فواحد المشهد عفوي كيبين قوة العلاقة اللي كتجمع بيناتهم وسط أجواء ديال الفرحة والابتسامات اللي تفاعل معاها كاع الحضور والصحافة.

وما حبساتش الأمور هنا، حيت الشقيقين داروا شوية ديال النشاط قدام منصة التصوير، تشابكو بالأيدي وبقاو كيديروا إشارات لطيفة للمصورين، قبل ما يتصوروا صور تذكارية جماعية مع جوج ديال الضيفات اللي كانوا حاضرين معاهم على السجادة الحمراء، وبانوا بجوج متأنقين ومميزين في هاد الحدث السينمائي العالمي.

هاد الظهور ديال يونس ميكري جا في وقت خاص، حيت المهرجان احتفى بالمسيرة الفنية ديالو وكرمو تقديراً للعطاءات ديالو والمساهمات اللي قدمها في الساحة الموسيقية والسينمائية المغربية على مدى عقود، وهادشي كيزيد يأكد القيمة ديال عائلة ميكري كواحد من الرموز الفنية اللي خلات بصمة في الذاكرة الثقافية ديال المغرب.

شكون فينا ما كيبغيش يشوف خوت متفاهمين بحال هكا في بلاصة عامة؟