ترفيه

فـ ندوة خاصة ضمن فعاليات الدورة 47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خرج آسر ياسين على صراحة . الممثل هضر على سبب الرفض ديالو باش يلعب دور الفنان خالد الصاوي فـ فيلم "عمارة يعقوبيان".

آسر كان واضح فـ الموقف ديالو وقال: "معتقدش إني هعمل دور زي ده، في أدوار أحب أعملها وفي أدوار ما أحبش أعملها". وباش يوضح أكثر، أكد أنه كيفضل يغامر فـ أدوار من نوع آخر اللي كتحرك فيه الشغف الإبداعي، وعطى مثال بـ تقمص شخصية إنسان مصاب بالتوحد.

صراحة، مزيان ملي الفنان كيكون عندو «لا» واضحة ومكيبغيش غير يلعب أي حاجة، حيت التحديات الحقيقية هي اللي كتبين الموهبة. واش كيجيك هاد النوع من الانتقاء منطقي ولا الممثل خاصو يجرب كلشي باش يتطور؟